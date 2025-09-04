बालसुधारगृहातून पळालेल्या चार मुली सापडल्या
बालसुधारगृहातून पळालेल्या चार मुली सापडल्या
दोघींचा शोध सुरू; सुधारगृहातील अस्वच्छता आणि जबरदस्तीच्या तक्रारी
उल्हासनगर, ता. ४ (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा महिला व बालविकास विभाग संचालित उल्हासनगर येथील महिला व बालसुधारगृहातून २७ ऑगस्ट रोजी पलायन केलेल्या सहा अल्पवयीन मुलींपैकी चार मुली सापडल्या असून, उर्वरित दोघींचा शोध हिललाइन पोलिस घेत आहेत. या प्रकरणाने सुधारगृहातील सुरक्षेचा आणि व्यवस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दुपारच्या वेळी सुरक्षा रक्षक जेवणासाठी गेले असताना या सहा मुलींनी मुख्य प्रवेशद्वाराची चावी मिळवून गुपचूप पलायन केले होते. घटनेनंतर पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, सहाय्यक आयुक्त शैलेश काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोधमोहीम राबवण्यात आली. हिललाइन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप शिवले आणि पोलिस निरीक्षक सिद्धेश्वर कैलासे यांनी सुरुवातीला दोन मुली शोधल्या. त्यानंतर बुधवारी (ता. ३) आणखी दोन मुली सापडल्या आहेत.
सुधारगृह हे तहसील कार्यालयाजवळ असून, येथे अनाथ, भिक्षेकरी, आणि गुन्हेगारी प्रकरणांतून सुटका झालेल्या १८ वर्षांखालील मुलींना ठेवले जाते. त्यांचं संगोपन, राहणं, जेवण आणि कायदेशीर मदतीची जबाबदारी या संस्थेवर असते, मात्र सापडलेल्या मुलींनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात केवळ ‘घरी जायचं होतं’ असं सांगितलं असलं तरी, यामागे सुधारगृहातील अस्वच्छता, जबरदस्तीने जास्त काम करवून घेणं, महिला अधिकाऱ्यांचा कठोर वागणूक यांसारख्या तक्रारी उघड झाल्या आहेत.
