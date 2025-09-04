नामफलकचा नव्हे तर कामकाज देखील मराठीत करा
काँग्रेसच्या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात नवे समीकरण
ठाणे, ता. ४ (वृत्तसेवा) : शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदीसक्तीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. त्यानंतर आता शासनाच्या २०१४च्या निर्णयाची ठाणे काँग्रेसने पालिका प्रशासनाला आठवण करून देत शाळांचे फलक मराठीत करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाने अलीकडेच सर्व शाळांना मराठी नामफलक लावणे सक्तीचे केले आहे. असे झाले तरी केवळ फलक मराठी केले तरी शाळांतील दैनंदिन कारभारदेखील मराठीत करावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली.
काँग्रेस प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून अधिकृत नोंदी व कागदपत्रे इंग्रजी किंवा हिंदीऐवजी मराठीतच ठेवण्याचा ठोस आग्रह धरणार आहे. ‘‘मराठी माणसाच्या मुलांच्या शाळेत जर व्यवहार इंग्रजीत होत असतील, तर नामफलक मराठीत असून काय साध्य होणार? खरा सन्मान तेव्हाच होईल जेव्हा शाळांच्या रोजनिशीपासून निकालपत्रापर्यंत सर्व कागदपत्रे मराठीत मिळतील,’’ असे ठाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी ठणकावून सांगितले. काँग्रेस प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून अधिकृत नोंदी व कागदपत्रे इंग्रजी किंवा हिंदीऐवजी मराठीतच ठेवण्याचा ठोस आग्रह धरणार आहे. ‘‘मराठी माणसाच्या मुलांच्या शाळेत जर व्यवहार इंग्रजीत होत असतील तर नामफलक मराठीत असून काय साध्य होणार? खरा सन्मान तेव्हाच होईल जेव्हा शाळांच्या रोजनिशीपासून निकालपत्रापर्यंत सर्व कागदपत्रे मराठीत मिळतील,’’ असे चव्हाण यांनी ठणकावून सांगितले.
मनपा शिक्षण विभागाने शाळांना आठ दिवसांच्या आत मराठी नामफलक लावण्याचे आदेश दिले असले, तरी काँग्रेसच्या या मागणीमुळे राजकीय वर्तुळात नवे समीकरण तापले आहे. भाजप-शिवसेना शासकीय स्तरावर मराठी फलकांवरच भर देत असताना, काँग्रेसने आता मराठी भाषेच्या दैनंदिन वापराचा मुद्दा पुढे आणत सरकारला अडचणीत टाकले आहे. मराठी भाषेच्या रक्षणासाठी सतत लढा देणाऱ्या संघटनांनीही या मागणीचे स्वागत केले आहे. ‘‘शासनाचे आदेश फलकापुरते मर्यादित ठेवले तर मराठीची दैनंदिन उपेक्षा थांबणार नाही. नामफलकांबरोबरच प्रशासनिक कागदपत्रेही मराठीत आली तरच मुलांना खरी भाषा शिकायला मिळेल,’’ असे स्थानिक मराठीवादी संघटनांनी मत व्यक्त केले. ठाण्यातील अनेक पालकांनीही यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. ‘‘मुले शाळेत शिकतात ती भाषा आणि शाळेच्या ऑफिसात होणारा व्यवहार हे दोन्ही मराठीतच असावे. मुलांना मातृभाषेचे बळ तेव्हाच मिळेल,’’ असे एका पालकाने सांगितले.
शिक्षण विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष
ठाणे मनपा शिक्षण विभागाच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. केवळ फलकांपुरते आदेश राहतील की काँग्रेसच्या मागणीमुळे दैनंदिन शालेय पत्रव्यवहारही मराठीत करण्याची अंमलबजावणी होईल, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
