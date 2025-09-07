मुलुंडमध्ये ज्येष्ठ शिक्षकांचा सन्मान
मुलुंड, ता. ७ (बातमीदार) ः शिक्षकदिनानिमित्त शुक्रवारी (ता. ५) मुलुंडमधील केशव पाडा, मुलुंड पश्चिम येथे महानगरी कंपनी ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड आणि युवा ब्रिगेड असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ज्येष्ठ शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला.
याप्रसंगी आर. आर. बी. एड. कॉलेजच्या प्राध्यापक डॉ. शशिकला पटेल, निवृत्त प्राध्यापक डॉ. आर. एम. पाल, डॉ. उषा यादव, राष्ट्रपती पदकाने सन्मानित शिक्षिका रेखा चौबे, महापौर पुरस्काराने सन्मानित शिक्षक राजकुमार यादव, शिक्षिका जयबाला सिंग, शिक्षिका रीना मोझेस, शिक्षक अजय पटेल, हेरंब तिवारी, संतोष मिश्रा, रणजीत गुप्ता, राकेश मिश्रा, हेमलता सिंग, विभा पाठक, उषा सिंग आदींना शाल, पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले. या वेळी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबूलाल सिंग, उत्तर भारतीय मित्र मंडळाचे अध्यक्ष के. एन. सिंग, अखिल भारतीय यादव महासभा मुंबईचे अध्यक्ष किलाचंद यादव, महानगरी मित्र मंडळाचे अध्यक्ष बिरेंद्र पाठक, युवा ब्रिगेड असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सचिन सिंग, चित्रपट निर्माता योगेंद्र श्रीवास्तव यांनी शिक्षकांचा सत्कार केला.
