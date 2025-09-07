अलिबाग शहरात मोकाट गुरांचा रस्त्यावर ठिय्या
अलिबाग शहरात मोकाट गुरांचा रस्त्यावर ठिय्या
वाहतुकीस अडथळा; उपाययोजनेची मागणी
अलिबाग, ता. ७ (वार्ताहर) ः शहरातील मुख्य रस्त्यावर मोकाट गुरे ठिय्या देत असल्यामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे वाहनधारक व पादचा-यांच्या अपघातामध्ये वाढ झाली आहे. अनेकवेळा यातील काही गुरे हे रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनांसमोर उभे राहत असल्याचे ही प्रकार घडत आहे, मात्र याकडे स्थानिक नगर परिषद प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. विद्यार्थ्यांसह पादचाऱ्यांनादेखील या मोकाट जनावरांचा त्रास सहन करावा लागत असल्याने त्यांचा तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य करीत आहेत.
अलिबाग शहरातील महावीर चैक, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर चैक, एसटी स्टॅंड परिसर, बाजारपेठेतही ही मोकाट गुरे दिवसभर फेरफटका मारताना दिसतात. त्याचप्रमाणे अनेक वेळा रस्त्याच्या मधोमध ठिय्या मारून बसतात. यामुळे चारचाकी वाहनांसह दुचाकीचालकांना जास्त त्रास सहन करावा लागतो. अनेक वेळा वाहतूक कोंडी होते. या जनावरांचे मालक गुरांना सोडून जात असतात. याबाबत अनेक वेळा नागरिकांनी नगर परिषदेकडे तक्रार केल्यानंतरही नगर परिषद कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नसल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. मागील काही वर्षांत अलिबागच्या लोकसंख्येत लक्षणिय वाढ झाली आहे. त्यातच पर्यटकांचादेखील बाराही महिने ओढा असतो. त्यामुळे वाहतुकीमध्ये वाढ झाली आहे. अशातच ही गुरे रस्त्यावर ठिय्या मांडत असल्याने स्थानिकांसह पर्यटकांना कोंडीतून मार्ग काढताना मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे या मोकाट गुरांचा बंदोबस्त करावा, तसेच त्यांच्या मालकांना दंड आकारण्यात यावा, अशी मागणी अलिबागकरांकडून करण्यात येत आहे.
..............
रस्त्यांवर अस्वच्छता
ही मोकाट गुरे रस्त्यांवर ठिय्या मारून बसत असल्याने ठिकठिकाणी घाण व अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
..................
कोंडवाडा नसल्याने अडचण
मोकाट गुरांना पकडून त्यांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करणे व मालकाला शोधून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची जबाबदारी ही नगर परिषद प्रशासनाची असते, मात्र अलिबागमध्ये या मोकाट गुरांना ठेवण्यासाठी कोंडवाडाच नसल्याने या गुरांना पकडून ठेवणार कुठे, असा प्रश्न नगर परिषद प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
...............
मोकाट श्वानही ठरताहेत डोकेदुखी
मोकाट गुरांसह सध्या शहरातील नागरिकांना मोकाट फिरणाऱ्या श्वानांचाही सामना करावा लागत आहे. हे श्वान एका वेळी झुंडीने फिरत असल्याने पादचाऱ्यांसह लहान मुलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेक वेळा हे श्वान दुचाकीस्वारांच्या मागेही भुंकत धावत जात असल्याने अपघाताचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे या मोकाट फिरणाऱ्या श्वानांचाही बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.
