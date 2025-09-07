कृत्रिम तलावात पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन
कृत्रिम तलावात पर्यावरणपूरक विसर्जन
टिटवाळ्यात अनोख्या उपक्रमाला उत्तम प्रतिसाद
टिटवाळा, ता. ७ (वार्ताहर) : मांडा-टिटवाळा विभागात शिवसेनेच्या पुढाकाराने, मिश्रा कुटुंबीयांच्या सहकार्याने आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सहभागातून उभारण्यात आलेल्या कृत्रिम तलावात यंदा गणेश विसर्जन पर्यावरणपूरक पद्धतीने यशस्वीपणे पार पडले. पारंपरिक पद्धतीने नद्या व तलावांमध्ये होणाऱ्या जलप्रदूषणाला आळा घालणे, गणेशोत्सवाच्या धार्मिकतेसोबत सामाजिक व पर्यावरणपूरक संदेश देणे, जागरूक नागरिक म्हणून सहभाग घेणाऱ्या गणेशभक्तांचा गौरव करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश होता.
दीड दिवसापासून ११ दिवसांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यात आले. विसर्जनासाठी आलेल्या भाविकांना शिवसेनेतर्फे सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. त्यामुळे भक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. उपक्रमात सहभागी झालेल्या गणेशभक्तांनी जबाबदार नागरिकत्व दाखवत पर्यावरण रक्षणात मोलाचा सहभाग दिला. शिवसेना उप-शहरप्रमुख विजय मारुती देशेकर यांनी म्हटले की, गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक सण नाही, तर सामाजिक आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना देणारा पर्व आहे. नागरिकांनी जबाबदारीने कृत्रिम तलावाचा वापर करून पर्यावरण रक्षणाची जाणीव दाखवली. त्यांचे मनःपूर्वक आभार.”
