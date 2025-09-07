पारंपरिक वाद्ये, नृत्याने गणरायाला निरोप
कासा (बातमीदार) : गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाला अखेर निरोप देण्याची वेळ आली. कासा परिसरातील विविध घरगुती, तसेच सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन कासा सूर्या नदीकिनारी सजविण्यात आलेल्या घाटावर उत्साहात व शांततेत पार पडले. यामध्ये एकूण दीड दिवसांचे ३६ घरगुती गणपती, अडीच दिवसांचे ११, पाच दिवसांचे २३, तसेच ११ दिवसांच्या सहा मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. विसर्जन मिरवणुकांमध्ये महालक्ष्मी चारोटी आजाद मित्र मंडळ, चारोटी नाका मंडळ, शिवशक्ती मित्र मंडळ, विठ्ठलनगर मंडळ आदी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा सहभाग होता. मिरवणुकीदरम्यान पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात, गीते, तारपा, गरबा, तसेच डीजेच्या तालावर नृत्य करत भाविकांनी बाप्पाला निरोप दिला. ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’ अशा घोषणांनी वातावरण दुमदुमले. विसर्जन सुरळीत पार पडावे, यासाठी कासा ग्रामपंचायतीतर्फे वीज व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, बैठक व्यवस्था, निर्माल्य कलश, तसेच सुरक्षा म्हणून स्वयंसेवक यांची सोय करण्यात आली होती. सरपंच सुनिता कांमडी, उपसरपंच हरेश मुकणे, कर्मचारी व ग्रामस्थांनी उत्साहाने सहकार्य केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.