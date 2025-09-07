कुणबी सेना महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन उभारणार!
पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत समाजाची भूमिका
कळवा, :ता.७ (बातमीदार) : सरकारने नुकताच मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला हैदराबाद व सातारा गॅझेटचा आधार घेऊन कुणबी असल्याचा कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा जो मराठा समाजाच्या दबावाखाली निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या कुणबी समाजात संतापाची लाट पसरली आहे.
ओबीसीमध्ये मूळ कुणबी समाजाचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. याचा फटका मूळ कुणबी समाजाला बसणार आहे. कुणबी समाजाच्या व्यापक हितासाठी व न्यायासाठी येत्या १५ दिवसांत कुणबी सेना सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय रविवार(ता. ७) कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या अन्यायकारक निर्णयाचा संघटनेच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात आला.
ओबीसीमध्ये ३५० पेक्षा जास्त जाती घटक असून, ओबीसी आरक्षणासाठी सध्या अनेक संघटना लढत आहेत, मात्र सरकारने संविधान पायदळी तुडवला असून, कुणबी समाजाला विश्वासात घेतले जात नाही. याला आवर घालण्यासाठी बहुजनांबरोबर घेऊन लवकरच मुंबईत महाराष्ट्रव्यापी बैठक आयोजित केली जाणार असून, सरकारने ५६ लाख मराठा समाजाला कुणबी दाखले देऊन सरकार कुणबी समाजासह १२ बलुतेदारांवर अन्याय केला आहे. याच्या निषेधार्थ लवकरच कुणबी सेना महाराष्ट्रभर आंदोलन उभारणार असल्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती कुणबी सेनेच्या वतीने देण्यात आली.
