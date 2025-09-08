अनंत चतुर्दशीला ११५८९ श्री गणेश मूर्तींचे विसर्जन
विसर्जनस्थळी सुमारे ६६ टन निर्माल्य जमा
अनंत चतुर्दशीला ११, ५८९ गणेशमूर्तींचे विसर्जन
कल्याण, ता. ७ (वार्ताहर) ः गणेशोत्सवात १० दिवस आपल्या लाडक्या गणरायाची मनोभावे सेवा करून अनंत चतुर्दशीला भक्तिपूर्ण वातावरणात निरोप दिला. पीओपीच्या आठ हजार ३४० आणि शाडू मातीच्या तीन हजार २४९ अशा एकूण ११ हजार ५८९ मूर्तींचे विसर्जन झाले.
महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड व इतर अधिकाऱ्यांसमवेत कल्याणमधील दुर्गाडी गणेश घाट या प्रमुख विसर्जनस्थळी रात्रीचे वेळी स्वतः उपस्थित राहून विसर्जन व्यवस्थेची पाहणी केली. बहुसंख्य नागरिकांनी विसर्जनासाठी यंदा कृत्रिम तलावाला प्राधान्य दिले. विसर्जनस्थळी सुमारे ६६ टन निर्माल्य जमा झाले होते. हे निर्माल्य खत प्रकल्प गणेश मंदिर डोंबिवली एमआयडीसी, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांचा खत प्रकल्प, बायोगॅस प्रकल्प व खत प्रकल्प येथे पाठविण्यात आले.
