पनवेल पालिकेचे पर्यावरण संवर्धनासाठी पाऊल
खारघर हिल परिसरात मियावाकी पद्धतीने वृक्षलागवड प्रकल्पासाठी स्थळ पाहणी
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत खारघर हिल परिसरात मियावाकी पद्धतीने वृक्षलागवडीचा प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने ६ सप्टेंबर रोजी स्थळ पाहणी करण्यात आली. या पाहणीचे आयोजन पर्यावरण संवर्धन आणि परिसरातील हरित आवरण वाढविण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले.
स्थळ पाहणीसाठी अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे प्रमुख उपस्थित होते. त्यांच्यासह पनवेल महापालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यात पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त स्वरूप खारगे, वन परिमंडल अधिकारी अशोक घुगे, वन परिक्षेत्र अधिकारी गजानन पानपट्टे, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख विलास चव्हाण, पर्यावरण विभागप्रमुख मनोज चव्हाण यांचा समावेश होता. तसेच, स्थळाच्या भौगोलिक परिस्थितीचा, पर्यावरणीय महत्त्वाचा व अभ्यासाचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
स्थळ पाहणीदरम्यान प्रस्तावित वृक्षलागवड क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी करून पाणीपुरवठा सुविधा, जमिनीची स्थिती, परिसरातील मातीची गुणवत्ता, विविध प्रकारच्या वृक्षांच्या लागवडीसाठी आवश्यक पूर्वतयारी, तसेच परिसरात लागवडीसपूरक सुविधा आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करण्यात आला. या वेळी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या, लागवडीसाठी आवश्यक संसाधने आणि आगामी कार्यवाहीबाबत प्राथमिक चर्चाही पार पडली.
बक्षीस रकमेच्या मदतीने प्रकल्प
महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पासाठी शासन मान्यताप्राप्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत मिळालेल्या बक्षीस रकमेच्या मदतीने हा मियावाकी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. मियावाकी पद्धत ही जपानी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, ज्यामध्ये ठराविक आकाराचे आणि प्रकाराचे वृक्ष एकत्र लावून नैसर्गिक जंगलासारखे एक टिकाऊ हरित परिसर तयार केला जातो. वन परिमंडल अधिकारी अशोक घुगे यांनी सांगितले की, मियावाकी पद्धतीत झाडे लावल्यास परिसरातील जैवविविधता वाढेल, जमिनीची नमी टिकेल तसेच वायू आणि प्रदूषण नियंत्रणास मदत होईल. तसेच, पाणीपुरवठा विभागप्रमुख विलास चव्हाण यांनी पाणीपुरवठ्याची सोय आणि लागवडीनंतर देखभालीसाठी आवश्यक उपाययोजना यावर चर्चा केली.
तज्ज्ञांकडून सखोल आढावा
स्थळ पाहणीदरम्यान परिसरातील स्थलवैज्ञानिक, मातीची गुणवत्ता, पाण्याची उपलब्धता, सूर्यप्रकाशाची तीव्रता, हवामानीय परिस्थिती आणि परिसरातील आधीच्या झाडांची स्थिती यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. पर्यावरण विभागप्रमुख मनोज चव्हाण यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प फक्त वृक्षलागवडीपुरताच मर्यादित न राहता, परिसरातील पर्यावरणीय संतुलन टिकविण्यासाठी आणि नागरिकांना हरित परिसराचा लाभ मिळवून देण्यास मदत करेल. या उपक्रमामुळे केवळ पर्यावरण संवर्धनास हातभार लागणार नाही, तर खारघर हिल परिसरातील नागरिकांसाठी आरोग्यदायी आणि प्रशस्त वातावरणही निर्माण होईल. तसेच, महापालिकेच्या सामाजिक उपक्रमांतर्गत नागरिकांमध्ये पर्यावरणीय जनजागृती वाढेल आणि लहान मुलांसह नागरिकांना नैसर्गिक वनसंपत्तीचे महत्त्व पटवून दिले जाईल.
