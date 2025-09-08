अंबरनाथमध्ये मोबाईल टॉवरला भीषण आग
अंबरनाथ ता. ८ (वार्ताहर) : शहरातील पूर्व भागात, पालेगाव परिसरात सोमवारी (ता. ८) पहाटे ३च्या सुमारास लॅंडस्केप हेरिटेज या इमारतीसमोर उभ्या असलेल्या मोबाईल टॉवरला अचानक भीषण आग लागली. या आगीत संपूर्ण टॉवर जळून खाक झाला असून, मोबाईल कंपनीचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आग लागण्याचे नेमके कारण अजून स्पष्ट झालेले नाही, मात्र आगीचा भडका एवढा मोठा होता की परिसरात एकच खळबळ उडाली. आग लागताच परिसरातील समाजसेवक अजय पाटील यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि अग्निशमन दलाशी संपर्क साधून मदतीसाठी बोलावले.
अग्निशमन विभागाचे जवान काही मिनिटांतच घटनास्थळी दाखल झाले आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. अथक प्रयत्नांनंतर काही वेळातच आग नियंत्रणात आली. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. स्थानिक नागरिकांची सतर्कता आणि वेळीच दिलेला प्रतिसाद यामुळे मोठा अनर्थ टळला. तरीही मोबाईल टॉवर जळून गेल्यामुळे संबंधित कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. सध्या अग्निशमन विभाग आणि पोलिसांकडून तपास सुरू असून, आग नेमकी कशामुळे लागली याचा शोध घेतला जात आहे. नागरिकांनी सुरक्षिततेसाठी अशा उपकरणांच्या आजूबाजूला सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने केले आहे.
