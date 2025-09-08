रस्त्याची अर्धवट काम
रस्त्याची कामे अर्धवट
वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळ
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः कल्याण पूर्वेतील पूना लिंक रस्त्याच्या अर्धवट कामांमुळे वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळ होत आहे. सिमेंट काँक्रीटचे अर्धे काम, मध्येच टाकलेले पेव्हर ब्लॉक तर उर्वरित रस्ता डांबरी, त्यातच रस्त्याची खड्ड्यांनी झालेली चाळण यामुळे मार्ग धोकादायक बनला आहे. यामुळे या मार्गावरील प्रवास रोजच्या रोज धोक्याचा खेळ ठरत आहे. दरम्यान, आता पावसाने उघडीप दिली असून, किमान तरी या काळात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
कल्याण पूर्वेतील पूना लिंक रोड हा वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. मुंबई, ठाणे दिशेने येणारी वाहने विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर मार्गे प्रवास करावयाचा असल्यास या मार्गाचा वापर करतात. अवजड वाहनेदेखील याच रस्त्याने ये-जा करत असतात. कल्याण पूर्वेतील काटेमानिवली भागात जाणारी वाहने येथूनच मार्गस्थ होतात. पालिकेचे ड प्रभाग क्षेत्र कार्यालय याच मार्गांवर आहे. अशा अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या या मार्गाची गेल्या अनेक वर्षांपासून दुरवस्था आहे.
या मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे, मात्र हे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. काही ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक टाकण्यात आले आहेत, मात्र पेव्हर ब्लॉक आणि सिमेंटचा रस्ता यात मोठी पोकळी असून, तेथे मोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यात वाहने जोरात आदळत असून, यामुळे अपघात होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. या अर्धवट कामांमुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहन कोंडी होत असते.
गणेशोत्सव काळात या रस्त्याने हजारो वाहनांची ये-जा झाली, मात्र प्रशासनाने खड्डे बुजविणे किंवा रस्त्याची दुरुस्ती करण्यास कोणतीही हालचाल केली नाही. परिणामी, नागरिक व वाहनचालकांच्या नाराजीचा सूर दिवसेंदिवस वाढतो आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.