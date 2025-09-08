मुरबे बंदराची जनसुनावणी पुढे ढकलावी
तारापूर, ता. ८ (बातमीदार) : प्रस्तावित मुरबे बंदरासंदर्भातील पर्यावरणविषयक जनसुनावणी तत्काळ पुढे ढकलण्यात यावी, तसेच ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मुरबे ग्रामपंचायतीकडून जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे करण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ ऑक्टोबर रोजी ही जनसुनावणी होणार आहे. तथापि, या बंदर प्रकल्पामुळे स्थानिकांचा प्रमुख व्यवसाय असलेला मासेमारी उद्योग धोक्यात येणार असून, नौकानयन मार्ग बाधित होईल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवेदनानुसार, सरकारकडून पर्यावरणविषयक जनसुनावणीबाबतचे परिपत्रक नुकतेच प्राप्त झाले आहे. प्रकल्प अहवालाचे अभ्यास, अनुकरण, जनजागृती व कायदेशीर बाबींचा विचार करण्यासाठी अत्यंत अल्प कालावधी दिला गेला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना योग्य तयारी करणे अशक्य होणार नाही.
यापूर्वी २२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या विषयावर चर्चा करून सर्वानुमते जनसुनावणी पुढे ढकलण्याची किंवा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आता ग्रामपंचायतीने अधिकृत निवेदनाद्वारे हा मुद्दा प्रशासनासमोर ठामपणे मांडला आहे.
