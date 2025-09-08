गणेशभक्त मुंबईत सुखरूप दाखल
गणेशभक्त मुंबईत सुखरूप दाखल
पेण, ता. ८ (वार्ताहर) : गणेशोत्सव साजरा करून परतीच्या प्रवासासाठी निघालेल्या कोकणवासींचा परतीचा प्रवास निर्विघ्नपणे पार पडला. रायगड जिल्हा पोलिस प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांमुळे हजारो कोकणवासी सुखरूप मुंबईकडे रवाना झाले आहेत.
गणपती सणानिमित्त मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर यांसारख्या ठिकाणाहून लाखो कोकणवासी गावाकडे जातात. मुंबई-गोवा महामार्गावरून सुरक्षितपणे व्हावा, याकरिता पोलिस प्रशासनाच्या वतीने अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली होती. त्यानुसार २३ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबरपर्यंत बंदी होती. रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या सूचनेनुसार रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या आदेशाने जिल्हा पोलिस प्रशासनाने मुंबई-गोवा महामार्गावर आठ विभागीय पोलिस अधीक्षक, ४० पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, ३०० पोलिस अंमलदार, २०० होमगार्ड आणि ११० महामार्ग पोलिस दिवसरात्र कार्यरत असल्याने कोकणवासींच्या परतीचा प्रवास सुखकर झाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.