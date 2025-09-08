पळस्पा जंक्शन परिसरात पोलिसांची तत्परता; खड्डे भरून वाहतूक सुरळीत
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) ः ऐन सणासुदीच्या दिवसांत पनवेलजवळील पळस्पे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत होती. यावर उपाय म्हणून पनवेल शहर पोलिसांच्या पथकाने तत्परता दाखवत रस्त्यावरील खड्डे बुजवले आहेत. या कृतीमुळे परिसरातील वाहतूक सुरळीत होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल शहर पोलिस ठाण्यातील पथके पळस्पे फाटा, राहुल हॉटेल परिसर आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक नियंत्रणासाठी कार्यरत होती. दरम्यान, खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे लक्षात येताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी स्वतः पुढाकार घेऊन खड्डे बुजवण्याचे काम केले. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन वाहनधारकांना सुरळीत मार्ग मिळाला. पोलिसांच्या या तत्पर कार्याबद्दल कोकणवासींसह स्थानिक नागरिकांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
