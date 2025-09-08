पालिकेच्या नोकर भरतीसाठी मंगळवारपासून परीक्षा
पालिकेच्या नोकर भरतीसाठी मंगळवारपासून परीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः कल्याण डोंबिवली पालिकेतील २१ संवर्गातील ४९० पदांसाठी सरळ सेवेने नोकर भरती करण्यात येणार आहे. या नोकर भरतीसाठी पालिकेच्या समन्वयाने टीसीएस कंपनीकडून एक लेखी परीक्षा ९ सप्टेंबर ते १२ सप्टेंबर या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा राज्यातील १४ जिल्ह्यांमधील २५ परीक्षा केंद्रावर ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी पालिकेचे ४२ समन्वयक आणि निरीक्षक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या प्रमख मार्गदर्शनाखाली परीक्षेत मुख्य समन्वय अधिकारी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड काम पाहणार आहेत. गोयल यांच्या निर्देशाप्रमाणे ४२ समन्वयक अधिकारी आणि निरीक्षक या परीक्षा केंद्रावर नियुक्त करण्यात आले आहेत.
दत्तात्रय पाटील, गजानन पाटील, जितेंद्र सोनावणे, संतोष धांडे, राहुल म्हात्रे, जितेंद्र पाटील, ज्ञानेश्वर आडके, आदिनाथ पोखरकर, अवधूत मदन, दिलीप शिंदे, तुषार साठे, अजय सुळेभावीकर, राजेंद्र वसईकर, उदय सूर्यवंशी, देवंदरएकांडे असे २९ अधिकारी निरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.
तीन सत्रांत परीक्षा
परीक्षा केंद्रावर सकाळी ९ ते दुपारी ११, दुपारी १ ते दुपारी ३ आणि संध्याकाळी ५ ते संध्याकाळ ७ या वेळेत अशा तीन सत्रांत ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी राज्याच्या विविध भागांतून एकूण सुमारे ५५ हजारांहून अधिक इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.
