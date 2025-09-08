खड्ड्यांमुळे घोळ पुलावर अपघातात चालक जखमी
कासा, ता. ८ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील चारोटी टोलनाक्याच्या पुढे घोळ पुलावर रविवारी (ता. ७) रात्री झालेल्या भीषण अपघातात कंटेनरचालक गंभीर जखमी झाला. पुलावर मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे ट्रकने अचानक ब्रेक घेतल्याने मागून आलेल्या कंटेनरने धडक दिल्यामुळे हा अपघात घडला.
रविवारी (ता. ७) रात्री सव्वाआठच्या सुमारास ट्रक (एमएच १४ जीयू ९१९५) हा गुजरातकडून मुंबईकडे जात असताना घोळ पुलावर पोहोचला. त्याचवेळी मागून भरधाव आलेल्या कंटेनर (एमएच ४३ वाय ४०२४)ने ट्रकला जोरदार धडक दिली. धडकेचा जोर इतका जबरदस्त होता की कंटेनरच्या केबिनचा चुराडा होत चालक शिवेंद्र शिवनारायण शाहू (वय २५, रा. नाव्हा सेवा, नवी मुंबई) गंभीर जखमी होऊन अडकून पडला होता. घटनेची माहिती मिळताच कासा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, महामार्ग पोलिस केंद्र चारोटीचे कर्मचारी तसेच महामार्ग प्राधिकरण सुरक्षा पेट्रोलिंग टीम घटनास्थळी दाखल झाली. अथक प्रयत्न करून जखमी चालकाला केबिनमधून बाहेर काढण्यात आले व रुग्णवाहिकेतून कासा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. खासगी क्रेनच्या मदतीने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.
