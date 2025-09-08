शिळफाटा तळोजा मार्गांवर वाहन कोंडी
अवजड वाहनांना वाहतूक पोलिस देतात प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः कल्याण शिळफाटा, खोणी तळोजा रस्त्यांवर सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत अवजड वाहनांना मुभा नाही. तरीही खोणी तळोजा, कल्याण शिळफाटा, गोविंदवाडी बायपास रस्त्यावर तैनात असलेले वाहतूक पोलिस अवजड वाहनचालकांशी संगनमत करून अवजड वाहने तळोजा, शिळफाटा रस्त्यावर सोडत असल्याच्या तक्रारी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहेत.
सोमवारी (ता. ८) पहाटे एक अवजड कंटेनर भिवंडीकडून दुर्गाडी किल्ला गोविंदवाडी बाह्यवळण रस्त्याने पत्रीपुलावरून शिळफाटा दिशेने जात होता. चालकाने सांगितले की, सोमवारी सकाळी ६ वाजता शिळफाटा, खोणी तळोजा रस्त्याने पुढे जाणार होतो. जागोजागी आपणास वाहतूक पोलिसांनी अडवून ठेवले, अशी तक्रार या कंटनेरचालकाने प्रवाशांकडे केली. आपण शिळफाटा रस्त्याने येत असताना पहाटे ४ वाजण्याच्या दरम्यान आपला कंटेनर मानपाडा भागातील मेट्रो काम सुरू असल्याच्या ठिकाणी एक तास वाहतूक पोलिसांनी अडवून ठेवला. आपल्याकडून सहा हजार रुपये मागितले. काही पैसे मोबाईलच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने वाहतूक पोलिसाजवळील साथीदाराकडे जमा केले. दोन वाहनांचे त्यांनी दोन दोन हजार रुपये घेतले, हे पैसे वाहतूक पोलिसाजवळील सेवकाने घेतल्याची कबुली कंटेनरचालकाने प्रवाशांना दिली. तेव्हा त्यांनी आपणास पुढच्या प्रवासासाठी मुभा दिली, अशी तक्रार या कंटनेरचालकाने प्रवाशांकडे केली. या प्रवासी कंटनेरचालकाच्या संभाषणाचा व्हिडिओ प्रवाशांनी समाजमाध्यमांमध्ये प्रसारित केला आहे.
पोलिस चिरीमिरी घेतात
वाहतूक पोलिसही खोणी-तळोजा, कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावर दिवसा अवजड वाहने सोडून वाहतूक कोंडी करत असल्याच्या प्रवाशांच्या तक्रारी आहेत. नवी मुंबईकडून तळोजामार्गे खोणीकडे येणारी अवजड वाहने त्या भागातील वाहतूक पोलिस चिरीमिरी घेऊन सोडतात. ही वाहने खोणी -तळोजा रस्यावर काटई-बदलापूर यावर आली की या ठिकाणी असेच व्यवहार होतात, अशा प्रवाशांच्या तक्रारी आहेत.
