विसर्जनादिवशी चर्नी रोड स्थानकावर गर्दी
विसर्जनादिवशी चर्नी रोड स्थानकावर गर्दी
पश्चिम रेल्वेची चोख व्यवस्था
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : गणेश विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीकडे निघालेल्या भाविकांची लाट शनिवारी (ता. ६) चर्नी रोड स्थानकावर उसळली. नेहमी दिवसाला अवघे ४६ हजार प्रवासी हाताळणाऱ्या या स्थानकातून तब्बल आठ लाख प्रवाशांची ये-जा झाली. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने स्थानकावर विशेष उपाययोजना राबवून विसर्जन सुरळीत पार पाडले.
लालबागच्या राजासह अनेक मंडळांच्या महागणेशांच्या विसर्जनासाठी लाखो मुंबईकर चौपाटीकडे येतात. चौपाटीला लागूनच असलेले चर्नी रोड स्थानक या दिवशी सर्वाधिक गजबजते. यंदाही स्थानकात स्वतंत्र प्रवेश व निर्गमन मार्ग, अतिरिक्त गाड्या, तिकीट तपासणी कर्मचारी, पोलिस आणि आरोग्य सुविधांमुळे प्रवासी व्यवस्थापन सुरळीत झाले. गर्दीच्या ताणाला कमी करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने अप मार्गावर ३७६ तर डाऊन मार्गावर ४३५ लोकल सोडल्या. त्याशिवाय रात्रीच्या वेळी सहा विशेष गाड्या, म्हणजे १२ लोकल धावल्या. या गाड्यांना अतिरिक्त थांबे दिल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.
सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आरपीएफ आणि जीआरपीचे मिळून ३०० कर्मचारी तैनात होते. संपूर्ण स्थानक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली ठेवले गेले. अपघात किंवा आजारपणाच्या परिस्थितीत त्वरित मदत मिळावी, यासाठी स्थानकात वैद्यकीय बूथ आणि दोन रुग्णवाहिका सज्ज होत्या. तिकीट खिडक्यांची संख्याही वाढवली आहे. २४ बुकिंग काउंटर आणि ११ ऑटोमॅटिक तिकीट मशीन प्रवाशांच्या सेवेत होते. स्थानकावरील आठही केटरिंग युनिट्स रात्रभर सुरू ठेवल्याने भाविकांना अन्न-पाणी सहज मिळाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.