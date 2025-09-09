गणेशोत्सव संपताच राजकीय पक्ष अॅक्शन मोडवर
गणेशोत्सव संपताच राजकीय पक्ष सक्रिय
पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : गणेशोत्सव संपताच सर्व राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. राजकीय पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. तसेच नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जात आहेत. गणेशोत्सव काळात राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि इच्छुकांनी गणेशोत्सवांना भेटी दिल्या. जनसंपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न केला. राजकीय पक्षांची ठिकठिकाणी होर्डिंग झळकले. यंदा पहिल्यांदाच गणेशोत्सवात राजकीय पक्षांचा मोठा सहभाग दिसून आला. पालिका निवडणुकीमुळे यंदा मंडळांनाही राजकीय पक्षांनी भरघोस मदत झाली.
मुंबईत भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सवात दिसत होते. त्यापूर्वी झालेल्या दहीहंडी उत्सवातही भाजप आणि शिंदे गटाचे नेते मोठ्या प्रमाणात दिसून आले. गणेशोत्सवातही महायुतीचे नेते आणि पदाधिकारी सक्रिय झाल्याचे दिसून आले. गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई भाजपचे अध्यक्षपद अमित साटम यांना देऊन निवडणुकीची तयारी भाजपने सुरू केली. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत.
शिंदे गटाची संघटनात्मक बांधणी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनेही पालिका निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. संघटन बळकट करण्यासाठी मुंबईत विभागवार पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत.
ठाकरे बंधूही सरसावले
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. निवडणुकीच्या तयारीला उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे लागले आहेत. त्यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर जोर दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.