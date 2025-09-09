शिंदे गटाची वसईत मोर्चेबांधणी
विरार, ता. ९ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी वसई-विरार शहरात लक्ष केंद्रित केले आहे. या रणनीतीचा भाग म्हणून गुरुवारी (ता. ११) सकाळी मनोर येथील सायलेंट रिसॉर्टमध्ये परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार भरत गोगावले यांच्या नेतृत्वात विशेष बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार असल्याची राजकीय सूत्रांची माहिती आहे. या मोहिमेचाच अंश म्हणून त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजता वसई-विरार महापालिका मुख्यालयात लोकदरबाराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून वसई-विरारकरांच्या समस्या-अडचणी आणि तक्रारींना न्याय देण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा प्रयत्न असणार आहे. हा लोकदरबार सरनाईक यांच्या नेतृत्वात भरविण्यात येणार आहे.
तीन वर्षांपूर्वी बविआचे तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी विधानसभेत वसई-विरारला सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. त्या वेळी आप्पा, तक्रार करण्याची संधी देणार नाही, असे सांगत ठाकूर यांच्यासह वसई-विरारकरांच्या हृदयाला शिंदे यांनी हात घातला होता. त्यानंतर विरार येथील विवा कॉलेजातील साहित्य संमेलनात वसई-विरारमधील प्रस्तावित विकासकामांसाठी ६००हून अधिक कोटींच्या निधीची तरतूद केली असल्याची जाहीर घोषणा केली होती. २०१९ च्या निवडणुकांवेळीही शिंदे यांनी विशेष रस दाखविलेला होता. या निवडणुकांत तत्कालीन सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडी आणि त्यांच्या नेत्यांची प्रचंड दमछाक केलेली होती. साहजिकच न भुतो न भविष्यती अशी निवडणूक रंगली होती, परंतु महायुतीतील अंतर्गत बंडाळीमुळे ही निवडणूक शिवसेना हरली होती. त्यामुळे वसई-विरार शहरापासून एकनाथ शिंदे यांना अंतर ठेवावे लागले होते.
२०२० मध्ये कोरोना काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते होते. त्यांनी आयुक्त गंगाथरन डी. यांना वसई-विरार महापालिकेत बसवून दादाजी भुसे यांना पालघरचे पालकमंत्री केले होते. त्यानंतर वसई-विरार महापालिकेत हळूवार प्रवेश करण्यासाठीचा मार्ग एकनाथ शिंदे यांना मोकळा झाला होता. २०२४ च्या विधानसभेत वसईतील बविआचा हा पराभव एकनाथ शिंदे यांना अपेक्षितच होता. शिंदे हे महायुतीत असल्याने महापालिका निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला जागावाटपात घसघशीत वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. त्याच दृष्टीने त्यांनी पुन्हा एकदा वसई-विरारवर आपले संपूर्ण लक्ष केंद्रित केल्याचे राजकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दुर्घटनाग्रस्तांचे तत्काळ पुनर्वसन
नुकत्याच विरार येथील इमारत दुर्घटनेनिमित्ताने शिंदे यांची निर्णयक्षमता वसई-विरारकरांनी पुन्हा एकवार अनुभवलेली आहे. बाधित तब्बल ६० कुटुंबांचे पुनर्वसन म्हाडा वसाहतीत करून शिंदे यांनी त्यांची निर्णय क्षमता दाखवून दिली आहे. त्यांच्या विचारपूर्वक; पण तत्काळ निर्णय घेण्याच्या क्षमतेने अन्य राजकीय पक्ष झाकोळले गेलेले आहेत. त्यांचे हेच धक्कातंत्र त्यांना इतर राजकारण्यांपेक्षा वेगळे साबित करते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.