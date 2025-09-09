धावत्या एसटी बसच्या टायरमधून धूर
धावत्या एसटी बसच्या टायरमधून धूर
१३ प्रवाशांची सुखरूप सुटका : ठाण्याच्या कॅडबरी सिग्नलवरील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : बोरिवलीहून ठाणे व्हाया नाशिकला निघालेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसच्या मागील टायरमधून अचानक धूर येत असल्याची बाब मंगळवारी (ता. ९) सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास समोर आली. हा प्रकार कॅडबरी सिग्नल येथे घडला असून, या वेळी बसमध्ये १३ प्रवासी प्रवास करत होते. त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले, तसेच त्या आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले आहे. या घटनेमुळे काही वेळ वाहतुकीवरही परिणाम झाला. टोइंग करून बस एका बाजूला केल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
एसटी बसचे चालक मनोहर काळे आणि वाहक हिरालाल बोडके हे दोघे सकाळी बोरिवलीहून नाशिक येथे शिवाई इलेक्ट्रिक बस घेऊन निघाले होते. या वेळी बसमध्ये १३ प्रवासी होते. त्यातील तीन ठाण्यात तर १० प्रवासी नाशिक येथे उतरणारे होते. बस ठाणे व्हाया असल्याने कॅडबरी सिग्नल येथून खोपट एसटी आगार येत असताना बसच्या मागील टायरमधून अचानक धूर येण्यास सुरू झाली. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलिस, वाहतूक पोलिस, अग्निशमन दलाचे जवान व आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी यांनी धाव घेतली. बसमधील प्रवाशांना सुखरूप उतरवून बसच्या टायरवर अग्निशमन दलाचे जवान व आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी यांनी होजरीलच्या साह्याने पाणी मारले. या घटनेमुळे वाहतूक धीम्या गतीने सुरू होती. तत्काळ बस टोइंग वाहनाच्या साह्याने बाजूला केली. तसेच या वेळी एक फायर वाहनासह एक रेस्क्यू वाहन पाचारण करण्यात केले होते. यात कोणालाही दुखापत झाली नसल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
