शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना हृदयातून शिकवावे
वाणगाव, ता. ९ (बातमीदार) : आजचे विद्यार्थी हे भविष्यातील देशाचे नागरिक आहेत. विद्यार्थ्यांना घडविणे हे शिक्षकांचे आद्य कर्तव्य आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मनापासून हृदयातून शिक्षण द्यावे. आई-वडील जन्म देतात, परंतु विद्यार्थ्यांना हातात खडू, पेन्सिल धरून अभ्यासाचे धडे गिरवण्याचे महान कार्य शिक्षक करतात. विद्यार्थ्यांना सुसंस्कृत करून त्यांना उज्ज्वल भविष्याकडे मार्गक्रमण करण्याचे कार्य शिक्षक करत असतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांप्रती सदैव आदरभाव असला पाहिजे. महाविद्यालय, शिक्षक नेहमी विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करत असते. विद्यार्थ्यांचे भविष्य हे शिक्षकांवर अवलंबून असते, त्यांच्याप्रति शिक्षण घेत असतानाच नाही तर शिक्षणानंतरही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आदराची ज्योत प्रज्वलित ठेवली पाहिजे. शिक्षक हा समईतील वातीप्रमाणे सतत तेवत असतो, असे प्रतिपादन मिलिंद पाटील यांनी शिक्षकदिनाच्या कार्यक्रमात केले आहे.
फार्मसी महाविद्यालय, कृषी तंत्र विद्यालय, डिझाइन महाविद्यालय, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि लॉ कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमानाने वि. म. पाटील कृषी प्रतिष्ठान गुरुकुल शिक्षण संकुलात शिक्षकदिन साजरा करण्यात आला. या वेळी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. सर्व शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांकडून पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. शिक्षकांसाठी प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, संगीत खुर्ची, सेल्फी पॉइंट स्तंभ डिझाइन महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी सेल्फी पॉइंट तयार केला होता. या वेळी शिक्षकांनी सेल्फी घेत आनंद लुटला.
