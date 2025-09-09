डहाणू तालुक्यातील विकास कामांची पाहणी
कासा, ता. ९ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत सुविधांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी विशेष दौरा केला. कासा, वेती, वाघाडी, बापू गाव, निंबापूर, दाभाडी या भागांतील अंगणवाडी, पशुवैद्यकीय दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची पाहणी करण्यात आली.
सध्या डहाणू तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जलजीवन मोहीमअंतर्गत पाणीपुरवठा कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती काही जुन्या असून, तत्काळ दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. अंगणवाडी आणि प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये कोणत्या सुधारणा करता येतील, तेथील रस्ता याचा तपशीलवार अभ्यास करून तातडीने उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या दौऱ्यात डहाणू पंचायत समितीचे कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा विभाग) सचिन सुरूम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारस्कर, डहाणू गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते, तसेच डहाणू पंचायत समितीचे सर्व खाते प्रमुख, तसेच स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य उपस्थित होते. दौऱ्यादरम्यान अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागातील अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
स्थानिक अधिकाऱ्यांना सूचना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांना तातडीने कृती आराखडा तयार करून आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. ग्रामीण भागातील जनतेला पाणी, आरोग्य व शिक्षणाच्या मूलभूत सोयीसुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे, हे प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
