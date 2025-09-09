खोपोली पोलिसांनी ठोकल्या अट्टल त्रिकूटाला बेड्या
घरफोडीतील त्रिकूट गजाआड
खोपोली पोलिसांची कारवाई, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त
खालापूर, ता. ९ (बातमीदार)ः खोपोली-शिळफाटा येथील डीसीनगरमध्ये जगदीश परमार यांच्या घरातील १२ लाख ७३ हजारांचे सोने-चांदीचे दागिने चोरण्यात आले होते. या प्रकरणात खोपोली पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. खोपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पथकाने गुन्ह्याच्या पद्धतीवरून चोरांचा मागोवा घेताना अखेर प्रकरणाचा सुगावा लावला.
खोपोली, खालापूर, लोणावळा, खंडाळा, कोंढवा, कुसगाव टोलनाका तसेच खालापूर टोलनाका परिसरातील दीडशे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासणी केली. या वेळी एक संशयित कार आढळून आली. पोलिसांनी कारमालकाचा शोध घेतला असता मातोश्री सेल्फ ड्राइव्ह यांच्याकडे दिल्याचे निष्पन्न झाले. चौकशीअंती कार योगेश गोयकर याच्याकडे दिल्याचे निष्पन्न झाले. ज्या वेळी गुन्हा घडला त्या दिवशी संशयित कार घटनास्थळ परिसरात असल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये दिसून आले. गोपनीय माहितीच्या आधारे तसेच तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे गुन्हा विशाल तांदळे याने केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पुणे पोलिस ठाणे हद्दीतील मंचर येथून तर योगेश गोयकरला कोंढवा येथून अटक करण्यात आली. दागिने खरेदी करणारा आरोपी गणेश माळवेला यवत येथून अटक करण्यात आली, तर फरारी शाहू कोकरे, महेश मंगळवेढेकर यांचा शोध घेण्यात येत आहे.
-------------------------------------
मोलाची कामगिरी
रायगड पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल, अप्पर पोलिस अधीक्षक अभिजित शिवथरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी खालापूर विशाल नेहूल यांच्या मार्गदर्शनाखाली खोपोली पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सचिन हिरे तसेच गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे पोलिस उपनिरीक्षक अभिजित व्हरांबळे, पोलिस हवालदार अमित सावंत, संदीप चव्हाण, रामा मासाळ, पोलिस शिपाई किरण देवकते, अमोल राठोड, समीर पवार, प्रणीत कळमकर आणि आकाश डोंगरे यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.
------------------------------------
२७ गुन्हे दाखल
आरोपी विशाल तांदळे याच्यावर बीड, अहिल्यानगर, पुणे, ठाणे पोलिस ठाण्यात जवळपास २७ गुन्हे दाखल आहेत. त्याचा साथीदार योगेश गोयकर यांच्यावरदेखील पुणे शहरातील विविध सहा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी गुन्ह्यातील १०० टक्के माल हस्तगत केला आहे.
