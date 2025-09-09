पनवेलकरांना घडणार लालबागच्या राजाचे दर्शन
लालबागच्या राजाचे पुन्हा दर्शन
पनवेलमधील महात्मा जोतिबा हातगाडी संघटनेकडून स्थापना
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार)ः भक्तांचे दुःख हरण करणाऱ्या मुंबईतील लालबागच्या राजाचे थाटामाटात विर्सजन झाले. पण गणेशभक्तांना पुन्हा एकदा लालबागच्या राजाच्या दर्शनाची संधी मिळणार आहे. कारण महात्मा जोतिबा फुले हातगाडी संघटना श्रीगौरा गणेश उत्सवानिमित्त लालबागच्या राजाची प्रतिकृती पनवेलमध्ये विराजमान होणार असून, गेली ३३ वर्षे सामाजिक बांधिलकीतून हा उत्सव साजरा केला जात आहे.
पनवेलमधील महात्मा जोतिबा फुले हातगाडी संघटना व फळभाजी विक्रेते सहकारी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३२ वर्षांपासून गौरा गणेश उत्सव साजरा केला जात आहे. संघटनेचे तीन हजारांपेक्षा जास्त सभासद गणेशोत्सव काळात विविध व्यवसायांत गुंतलेले असतात. त्यामुळे गौरा गणेश सण साजरा करण्याची सुरुवात झाल्याचे महात्मा जोतिबा फुले हातगाडी संघटनेचे अध्यक्ष एस. के. नाईक यांनी सांगितले. उत्सवाच्या प्रारंभी विविध मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जात होती. परंतु गेल्या २६ वर्षांपासून लालबागच्या राजाची प्रतिकृती स्थापन केली जाते. यासाठी मूर्तिकार संतोष कांबळी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह १५ ते २० दिवसापांसून मूर्ती साकारण्यासाठी रात्रंदिवस झटत आहेत. राजाचे धोतर सजवण्याचे काम रूपेश पवार करीत असून, जातपात वंशभेद विसरून सर्वजण एकदिलाने कार्यरत असल्याचे उत्सवाचे अध्यक्ष प्रल्हाद नाईक यांनी सांगितले.
---------------------------
अनेकांचे श्रद्धास्थान
पनवेलमधील मार्केटच्या राजाचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबई, ठाणे, विरार, पालघर, नवी मुंबई तसेच रायगड जिल्ह्यातून पाच लाखांपेक्षा जास्त भाविक हजेरी लावतात. लालबागच्या राजाचे दर्शन झाले नाही, असे भाविक नवस फेडण्यासाठी येथे आवर्जून येतात. याप्रसंगी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात येते. या महाप्रसादाचा साठ हजारांपेक्षा जास्त गणेशभक्त लाभ घेतात. दीड दिवसाच्या पाऊणचारानंतर राजाचे विर्सजन केले जाते.
