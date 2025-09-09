शासकीय कार्यालयातील खासगी कर्मचा-यांकडून लाचेची मागणी
लाच स्वीकारताना दोघींना अटक
माणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर)ः बांधकामाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याची तपासणी अहवालासाठी १५ हजारांची लाच घेताना रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोन महिलांना सोमवारी (ता. ८) रंगेहाथ पकडले. माणगाव पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे पतन अभियंता, पतन अभियांत्रिकी विभाग कोकण भवन नवी मुंबई यांच्यामार्फत अलिबाग तालुक्यातील धाकटा शहापूर या ठिकाणी खाडीलगत रॅम्प बांधण्याचे श्रेयस म्हात्रे यांना एप्रिल २०२५ मध्ये कंत्राट देण्यात आले होते. कायदेशीर प्रक्रिया, इतर कामकाजाचे अधिकार पत्र त्यांना दिले गेले होते. त्यानुसार तक्रारदारांनी काम चालू केले होते, पण कामाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याची तपासणी करून तसा अहवाल सहाय्यक संशोधन अधिकारी दक्षता व गुण नियंत्रण जिल्हा प्रयोगशाळेकडून हवा होता. त्याकरिता तक्रारदारांनी १८ हजारांचे शासकीय शुल्कदेखील भरले होते, पण अहवालासंदर्भात चौकशी केली असता कार्यालयातील सोनल नाडकर या महिलेने अहवाल देण्याकरिता शासकीय शुल्कव्यतिरिक्त १८ हजारांची लाच मागितली होती. या प्रकरणात रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोनल नाडकर, संजना धाडवे यांनी रंगेहाथ पकडले आहे.
