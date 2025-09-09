नवरात्री साठी मूर्तिकारांची लगबग सुरु....
उत्सुकता नवदुर्गेच्या आगमनाची
कलाकेंद्रामध्ये मूर्तिकारांची लगबग, २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार) : गणेशोत्सवानंतर नवरात्रोत्सवाचे वेध लागतात. घटस्थापनेला देवीचे आगमन होणार असल्याने मूर्तिशाळांमध्ये विविध रूपांतील मॉ दुर्गाची रूपे साकारण्याची मूर्तिकारांची लगबग सुरू झाली आहे.
गणेशोत्सवानंतर अल्पावधीत देवीच्या मूर्ती घडवण्याची तयारी कलाकेंद्रामध्ये सुरू असते. नवी मुंबई परिसरातील मूर्तिशाळेतील मूर्तिकारांची लगबग आता सुरू झाली आहे. पितृपक्षानंतर लगेच घटस्थापनेला देवी विराजमान होणार असल्याने रंगरंगोटीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. देवीचे स्त्री रूप असल्याने डोळे, चेहरा, हास्य यावर बारकाईने कामे केली जात आहेत. सध्या देवीच्या मूर्तींना आर्टिफिशियल पापण्या, हिऱ्याची सजावट यासह रंगरंगोटीचे काम सुरू असून, मूर्तिकारांकडून सुरू आहेत. घरगुती देवी मूर्ती तयार झाल्या असून, मोठ्या मूर्तींचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. साधारण आठ इंचापासून १२ फुटापर्यंत मूर्ती साकारण्यात येत असून, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, रंग, नारळाच्या काथ्या, मजुरीमध्ये वाढ झाल्याने भाव वाढले आहेत.
-------------------------------
कोलकाता, मध्य प्रदेशातून आवक
सप्तशृंगी, दुर्गा, रेणुका, महालक्ष्मी, कालिका देवी, महिषासुरनी, माँ वैष्णो देवी, भवानी, एकवीरा माता अशा विविध मूर्ती तयार करण्यात आल्या आहेत. दुर्गा देवीची सर्वाधिक मागणी असून, त्यापाठोपाठ सप्तशृंगी देवी मूर्तीस जास्त मागणी आहे. काही विक्रेत्यांनी कोलकाता, मध्य प्रदेशातून मूर्ती मागवल्या असल्याची माहिती विक्रांत कलानिकेतनचे मूर्तिकार संतोष चौलकर यांनी दिली.
-----------------------------------------
२० ते २५ टक्क्यांनी वाढ
नवरात्रोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. घराघरात नवरात्रीच्या दिवसांत लहान मूर्ती बसवल्या जातात. अनेक मंडळ देखाव्याबरोबरच देवीच्या विलोभनीय मूर्ती बसवत असतात. यासाठी महिनाभरापासून तयारी सुरू होते. सध्या शहरात देवीच्या मूर्तींवर अखेरचा हात फिरविण्याची लगबग सुरू झाली आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने यंदा देवीच्या किमतींमध्ये तब्बल २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
