उल्हासनगरात नशेखोरांकडून १२ चारचाकी वाहनांची तोडफोड
नशेखोरांकडून १२ वाहनांची तोडफोड
उल्हासनगर, ता. ९ (बातमीदार) : गणेशोत्सव मंडळाने काढलेल्या गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत दोन गटांत वाद झाले होते. यातील एका गटातील नशेखोर तरुणांनी १२ चारचाकी वाहनांच्या काचांची तोडफोड केल्याची घटना विठ्ठलवाडीतील गीता कॉलनीच्या रोडवर घडली आहे.
उल्हासनगर कॅम्प चारमधील व्हिटिसी ग्राउंड शेजारील गीता कॉलनीत गणेशोत्सव मंडळाने सोमवारी सायंकाळी बेकायदा विसर्जन मिरवणूक काढली होती. या मिरवणुकीत दोन गटांत वाद झाला होता. हा वाद तात्पुरता सोडविण्यात आला होता; मात्र रात्री परिसरातील दुसऱ्या गटातील काही तरुणांनी नशा करून गीता कॉलनी येथील गल्लीत उभ्या केलेल्या १२ वाहनांच्या काचा फोडल्या. त्यानंतर ह्या तरुणांनी मुख्य रस्त्यावर उभ्या असलेल्या मैद्याच्या ट्रकची तोडफोड करीत चालक सुरेश नायक याला मारहाण केली आहे. घटना उघडकीस आल्यावर वाहनांच्या काचा फोडलेल्या चालकांनी विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) चंद्रहार गोडसे यांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास यंत्रणेला गती दिली असून, एकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
