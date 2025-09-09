प्रगती महाविद्यालयाची मुंब्रा येथे सायबर क्राईम जनजागृती
प्रगती महाविद्यालयाची मुंब्रा येथे सायबर क्राइम जनजागृती
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः ठाणे जिल्हा आगरी शिक्षण प्रसारक मंडळ प्रगती महाविद्यालय, डोंबिवली (पूर्व) व क्विक हील फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायबर क्राइम जनजागृती सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रगती महाविद्यालयाच्या वतीने ए. इ. कलशेकर पदवी महाविद्यालय, मुंब्रा येथे हे सत्र पार पडले. सत्राचे नेतृत्व अंजली दाभोलकर आणि गायत्री गन्नोर, या प्रगती महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी केले.
या सत्रात त्यांनी विद्यार्थ्यांना सायबर क्राइम म्हणजे काय, ते कसे घडते, त्यापासून स्वतःचे रक्षण कसे करावे आणि फसवणूक झालीच तर काय करावे, याची सविस्तर माहिती दिली. त्यामध्ये फेक लिंक्स, फोटो मॉर्फिंग, व्हिडिओ कॉल स्कॅम, ओटीपी फसवणूक, पासवर्डचं रक्षण, मालवेअर व व्हायरसेस यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. या सत्रात सायबर क्राइमवर आधारित शायऱ्या खास आकर्षण ठरले. यामुळे वातावरण आनंदी झाले. या उपक्रमाने विद्यार्थ्यांमध्ये सायबर सुरक्षेची जागरूकता निर्माण करण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे.
या विशेष यशामध्ये क्विक हील फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अनुपमा काटकर, सह-संचालक अजय शिर्के, तसेच सदस्य साक्षी लवंगारे, गायत्री केसकर व दीपु सिंग यांचे मोलाचे योगदान राहिले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात नवे दालन खुले झाले आहे.
