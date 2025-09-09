क्लोरीन वायूगळतीमुळे पाच कर्मचारी बाधित
वायुगळतीमुळे पाच कर्मचारी बाधित
भिवंडी, ता. ९ (वार्ताहर) : शहरातील टेमघर येथील भिवंडी, ठाणे, मिरा-भाईंदर पालिकेच्या संयुक्तिक स्टेम वॉटर प्लांट येथे क्लोरीन वायुगळती झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ८) मध्यरात्री घडली होती. या वायुगळतीमुळे येथील पाच कर्मचाऱ्यांना बाधा झाल्याने त्यांची प्रकृती बिघडली होती.
वायुगळतीची माहिती मिळताच भिवंडी मनपा अधिकारी व अग्निशमन दल, मुख्य आपत्कालीन कक्षातील कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी तसेच शांतीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. या दुर्घटनेत पाच कर्मचारी बाधित झाले असून, त्यात वॉचमन अखिलेश मिश्रा, केमिस्ट फिल्टर प्रकाश पाटील, हेल्पर ऋषिकेश म्हात्रे, फिल्टर हेल्पर विपुल चौधरी व पीएसई हेल्पर जयवंत चौधरी यांचा समावेश आहे. तसेच शेजारील इमारतीमधील काही नागरिकांनाही या क्लोरीन वायुगळतीचा त्रास जाणवत होता.
बाधित कर्मचाऱ्यांना तत्काळ उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. यातील तीन कर्मचाऱ्यांना उपचार करून घरी सोडले असून, दोघांवर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. सुरक्षेच्या कारणासाठी आसपासचा परिसरदेखील खाली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून वायुगळती तत्काळ थांबवण्यात आल्याने पुढील धोका टळला आहे. घटनास्थळी रहदारी थांबवण्यासाठी सुरक्षा पट्टी बांधून अग्निशमन जवानांनी वायुगळती थांबवून परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे.
प्रकृती स्थिर
शहरातील टेमघर येथे भिवंडी, ठाणे मिरा-भाईंदर महापालिकेचे स्टेम प्राधिकरण हे संयुक्तिक प्लांट असून, येथे रात्री वायुगळती झाल्याने पाच कर्मचाऱ्यांची प्रकृती बिघडली होती. यापैकी तीन जणांवर उपचार करून रात्रीच घरी सोडण्यात आले असून, दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. वायुगळती रात्रीच नियंत्रणात आणण्यात आली, अशी प्रतिक्रिया भिवंडी पालिकेचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर यांनी दिली आहे.
