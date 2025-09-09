क्षमता विकास कार्यशाळेत दिव्यांग उद्योजकांसाठी मार्गदर्शन
कल्याण ता. ९ (वार्ताहर) : सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांसाठी क्षमता विकास कार्यशाळेअंतर्गत महाराष्ट्र लघू उद्योग विकास महामंडळाच्या वतीने व अपंग विकास महासंघ राज्य यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे आयोजन बेतूरकर पाडा येथील दिव्यांगांच्या कार्यालयात करण्यात आले होते.
अशोक पिल्ले आणि दीपक ध्यामा यांनी दिव्यांगांनी व्यवसाय कसा करावा, बँक लोन घेण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे सादर करावी याची सखोल माहिती दिली. दिव्यांगांनी छोटे-मोठे व्यवसाय करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. या वेळी महापालिकेचे समाजकल्याण अधिकारी प्रशांत गव्हाणकर, अपंग विकास महासंघाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक भोईर, निजाम शेख, विजय भोईर, कविता कारभारी, अनिता देवरे, माधुरी क्षीरसागर, दीपक आंबटकर यांच्यासह दिव्यांग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
