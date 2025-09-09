घरपट्टी ऑनलाईन करण्याची मागणी
अंबरनाथ, ता. ९ (वार्ताहर) : ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि नागरिकांची सोय होण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये घरपट्टीचा भरणा ऑनलाइन पद्धतीने करण्याची मागणी विश्व मानव कल्याण परिषदेने केली आहे. परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव रामजी महेश्वरी यांनी यासंदर्भात ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागाकडे निवेदन सादर केले आहे.
नागरिकांना वेळेअभावी ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन घरपट्टी भरणे शक्य होत नसल्याने त्यांना दंड भरावा लागतो. कामासाठी बाहेरगावी राहणाऱ्या नागरिकांनाही सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद असल्याने कर भरता येत नाही. या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन घरपट्टी भरण्याची सोय सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
डिजिटल पेमेंटमुळे नागरिकांना घरबसल्या घरपट्टी भरता येईल, ज्यामुळे वेळ वाचेल आणि दंडात्मक रकमेपासून सुटका होईल. याशिवाय, रोख व्यवहारांची गरज नसल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण आणि कार्यालयातील गर्दी कमी होईल. याशिवाय, महसुलातही वाढ होईल. विशेषतः, वरिष्ठ नागरिक, महिला आणि परगावी राहणाऱ्या लोकांसाठी ही सुविधा अत्यंत फायदेशीर ठरेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यांमध्ये ही सुविधा सुरू करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
