गणेशोत्सवातील बॅनरबाजीमुळे शहराचे विद्रुपीकरण

गणेशोत्सवातील बॅनरबाजीमुळे शहराचे विद्रूपीकरण
धोकादायक ठिकाणी लावल्याने अपघाताची शक्यता
अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर) ः नुकताच गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने विविध राजकीय पक्ष, संस्थांनी शहरातील चौकांत तसेच गर्दीच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने शुभेच्छांचे मोठमोठे बॅनर लावले गेले आहेत. हे बॅनर अद्याप तसेच असल्याने शहरातील रस्त्यांना बकाल स्वरूप आले आहे. त्यात काही बॅनर हे धोकादायक स्थितीत असून, यामुळे अनेकदा वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. त्याचप्रमाणे अशा धोकादायक बॅनरमुळे अपघात घडण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
कोणताही सण-उत्सव असो, राजकीय कार्यक्रम अथवा निवडणुका असो, शहरात मोठ्या प्रमाणात बॅनर, होर्डिंग्ज लावून जाहिरात केली जाते. अनेकदा असे बॅनर हे स्थानिक प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतरीत्या लावण्यात येतात. त्यामुळे शहरातील चौक असो अथवा गर्दीची ठिकाणे सगळीकडे बॅनर, होर्डिंग्ज लावलेले पाहायला मिळते. मात्र या बॅनरबाजीमुळे शहरातील रस्त्यांना बकाल स्वरूप आले आहे. काही बॅनर हे सध्या धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यात सध्या पावसाळा सुरू असून, पाऊस व वारा यामुळे हे बॅनर पडून अपघात होण्याची भीती नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. आता नुकताच गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने राजकीय पक्षांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी, सार्वजनिक मंडळांनी मोठमोठे बॅनर रस्त्याच्या कडेला लावलेले आहेत. मात्र हे बॅनर अद्याप काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमधूनही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
मोठ्या बॅनरमुळे वाहतुकीस अडथळा
अनेकदा रस्त्याच्या कडेला जागा मिळेल तिथे मोठमोठे बॅनर लावण्यात येतात. यामुळे वळणाच्या रस्त्यांवरून समोरून येणारी वाहने न दिसल्याने अपघात होतात. याबाबत स्थानिक प्रशासनाने योग्य कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
