हेमकांत गोयजी यांना जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर
मुरूड, ता. १३ (बातमीदार) : मुरूड तालुक्यातील खामदे येथील रा.जि.प. शाळेत कार्यरत असणारे शिक्षक हेमकांत गोयजी यांची जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार २०२५साठी निवड झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी माध्यमांद्वारे ही माहिती दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत दरवर्षी शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव केला जातो. या वर्षी गोयजी यांचा समावेश झाल्याने मुरूड तालुक्याचा अभिमान वाढला आहे.
गोयजी यांनी आपल्या २० वर्षांच्या अध्यापन कारकिर्दीत विविध उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम केले आहे. ते उपक्रमशील शिक्षक म्हणून ओळखले जातात. शैक्षणिक पद्धतींमध्ये नवीन प्रयोग करणे, विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा कृतीपुस्तकांची निर्मिती करणे, तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे ही त्यांची कार्यशैली राहिली आहे. शैक्षणिक कार्याबरोबरच त्यांनी शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. राज्य व जिल्हा स्तरावर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाळांमध्ये ते तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. यामुळे अनेक शिक्षकांना नवे अध्यापन तंत्र अवगत झाले असून, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत झाली आहे. शाळेच्या विकासासाठी त्यांनी सदैव पुढाकार घेतला. स्वयंसेवी संस्था, दानशूर व्यक्ती यांच्या माध्यमातून शाळा सुधार निधी उभारणे, आवश्यक साहित्य मिळवून देणे, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे, ही त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यपद्धती आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शाळेत मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. गोयजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकलेले विद्यार्थी आज विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. काही विद्यार्थी बँक, हॉटेल, सरकारी आस्थापनेत नोकरी करत असून, तर काहींनी स्वतःचा व्यवसाय उभारला आहे. विद्यार्थ्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीत गोयजी यांचा वाटा मोठा असून त्यांना मिळालेला हा पुरस्कार त्यांच्या कार्याची योग्य दखल असल्याचे ग्रामस्थ व पालकांनी नमूद केले.
