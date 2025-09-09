तळागाळापर्यंत सुविधांसाठी शासकीय योजनांचा प्रभावी वापर
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांचे पंधरवडा सप्ताहनिमित्त माहिती
खालापूर, ता. ९ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील तीनशे ग्रामपंचायतीमध्ये सर्व सोयीसुविधा पुरवून तळागाळातील जीवनमान उंचवण्यासाठी शासनाच्या योजनाचा प्रभावी वापर करण्यात येत असल्याचे रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सांगितले. सोमवारी संध्याकाळ जिल्हाधिकारी जावळे यांची खालापूर येथे क्षेत्रीय भेट होती. खालापूर तालुक्यात भेट देण्याकरिता व शिबिराच्या कामकाजाची पाहणी करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी रायगड जिल्हा परिषद नेहा भोसले खालापुरात आले होते.
या वेळी तहसीलदार खालापूर अभय चव्हाण, खोपोली नगर परिषद मुख्याधिकारी पंकज पाटील, नगर पंचायत खालापूर मुख्याधिकारी कोमल कराले, खालापूर नगर पंचायत नगराध्यक्षा रोशन मोडवे, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती खालापूर संदीप कराड, निवासी नायब तहसीलदार सुधाकर राठोड, नगर पंचायत उपनगराध्यक्ष संतोष जंगम, नगरसेविका शिवानी जंगम, लता लोते तसेच इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. पंचायत समिती खालापूर येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात तालुक्यातील नागरिकांना शिधापत्रिका, आयुष्मान कार्ड व इतर प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. खोपोली नगरपालिकेतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना यांचे माहितीपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा १७ सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये सेवा पंधरवडा साजरा करण्याबाबत शासन निर्णयाचे वाचन करण्यात आले. या वेळी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या डॉ. शितल गायकवाड व इतर विद्यार्थिनींना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. खालापूर रामेती येथे केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित केलेल्या सर्व विभागाच्या अधिकारी यांचे (कर्मयोगी) प्रशिक्षणास जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. खालापूर येथील प्रगतिशील शेतकरी महेश लक्ष्मण पवार यांना महा डीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत शेतीच्या कामाकरिता ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले.
