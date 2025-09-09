अलिबागकरांचा राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाला घेराव
अलिबागकरांचा राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाला घेराव
दोन दिवसांत रस्ता सुसज्ज न केल्यास कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा
पेण, ता. ९ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग ते वडखळ या २२ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. याकरिता अलिबाग तालुका रस्ते संघर्ष समितीच्या वतीने पेण येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यालयाला घेराव घालण्यात आला. या वेळी उपस्थित असणारे ॲड. प्रवीण ठाकूर, ॲड. मानसी म्हात्रे यांच्यासह नीलेश पाटील, अमोल मुंडे यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.
अलिबाग-वडखळ रस्त्यावर असंख्य खड्डे पडले असून, वडखळ, पेझारी, पोयनाड, तीनवीरा, खंडाळा यासह पुढे अलिबागपर्यंत संपूर्ण रस्ता खड्डेमय झाला आहे. या मार्गावरून प्रवास करताना अनेकांचे अपघात घडत आहेत. त्यातच प्रवाशांना या रस्त्यामुळे मानसिक, शारीरिक तसेच आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असूनही याकडे संबंधित राष्ट्रीय महामार्गाच्या विभागाचे दुर्लक्ष जाणवत असल्याने अखेर अलिबाग तालुका रस्ते संघर्ष समितीच्या वतीने आज पेण येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभाग या कार्यालयावर धडक देऊन अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यात आला. या वेळी उपस्थित राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपकार्यकारी अधिकारी विक्रम शिगवण व सहाय्यक अभियंता पंकज गोसावी यांना संघर्ष समितीच्या वतीने शाल व श्रीफळ देण्यात आले. या वेळी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी यांनी प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ केली; मात्र उद्या १० तारखेपासून वडखळ- अलिबाग राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरील खड्डे भरण्याचे काम सुरू करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आहे.
