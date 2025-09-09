ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी सैनिक उत्तम खरीवले यांचे जंगी स्वागत
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी सैनिक उत्तम खरीवले यांचे जंगी स्वागत
रोहा, ता. ९ (बातमीदार) ः तालुक्यातील आदर्श गाव भातसाई गावचे सुपुत्र व गावातील पहिले सैनिक नायक उत्तम नथुराम खरीवले हे १७ वर्षांनंतर भारतीय सेनेतून निवृत्त झाले आहेत. निवृत्त झाल्यानंतर गावातील युवक, ग्रामस्थ व महिला मंडळकडून त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. गावातील आई महादेवी मातेच्या मंदिरात त्यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. विशेष म्हणजे त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभाग घेतला होता.
वयाच्या १८ व्या वर्षी सैनिक उत्तम खरीवले यांची लष्करात भरती झाली. विशेष म्हणजे ते पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झाले. त्यांना लहानपणापासूनच फौजी होण्याची प्रचंड इच्छा होती. प्रचंड इच्छाशक्ती आणि त्यांनी केलेल्या कठोर परिश्रमामुळे त्यांनी यशाला घुटणे टेकायला भाग पाडले. देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाल्याने सैनिक उत्तम खरीवले यांनी आपल्या छोट्याशा गावाचे नाव देश पातळीवर नेऊन ठेवले. आज जवळजवळ त्यांनी १७ वर्षे देशसेवेत अर्पण केली. त्यांच्या या योगदानाबद्दल सर्व गाववासीयांना सार्थ आभिमान आहे. गावातील सर्व तरुणांना त्यांनी एक आदर्श निर्माण करून दिला आहे. अगदी कठीण प्रसंगी, कोणत्याही सुखसोयी आजूबाजूला उपलब्ध नसताना त्यांनी गावातून पहिले भारतीय सेनेत भरती होण्याचा मान मिळविला. गावातील प्रत्येक तरुण, युवावर्ग आज त्यांना आपले आदर्श मानतात. समस्त ग्रामस्थांसाठी एक ऐतिहासिक काल, जो पुढच्या कित्येक पिढ्यानपिढ्या कथन केला जाईल की भातसई गावामध्ये देशासाठी लढणारे तरुण जन्माला आले. त्यांची थोरवी वर्षानुवर्षे ऐकवली जाईल. असे जीवित्कार्य आज नायक उत्तम नथुराम खरीवले यांच्या हातून घडून आले आहे, असे मत अनेक ग्रामस्थांनी नियोजित कार्यक्रमप्रसंगी व्यक्त केले.
