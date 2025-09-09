ठाणे पालिका प्रशासनाकडून शासन निधीचा दुरुपयोग
पालिकेकडून शासन निधीचा दुरुपयोग
मनसेचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : ठाणे शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त व वाहतूक कोंडीमुक्त व्हावे, यासाठी सरकारच्या माध्यमातून ६०५ कोटी रुपये खर्च करून रस्त्यांची बांधणी करण्यात आली. यामध्ये काँक्रीट, मास्टिक, यूटीडब्ल्यूटी आणि डांबरीकरणाच्या माध्यमातून रस्त्यांचे बांधकाम केले, मात्र दोषदायित्व कालावधीतच या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाल्याची बाब मनसेने समोर आणली आहे. यामुळे शासन निधीचा दुरुपयोग केला असल्याचा आरोपदेखील करण्यात आला आहे.
राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्यावर आल्यानंतर त्यांनी ठाणे शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त व वाहतूक कोंडीमुक्त व्हावे, यासाठी सरकारच्या माध्यमातून ६०५ कोटींचा निधी रस्त्यांच्या कामासाठी दिला. शासनाच्या नियमांनुसार, ज्या रस्त्यांवर भविष्यात पाणीपुरवठा, गॅस, टेलिकॉम किंवा इतर कामे होणार असतील, त्या रस्त्यांवर शासन निधी वापरला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. तरीही ठाण्यातील घोडबंदर रोड, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर, वागळे इस्टेट, पोखरण रोड आदी भागांतील रस्ते अमृत योजनेअंतर्गत जलवाहिन्यांच्या कामासाठी खोदण्यात आले आहेत. नुकतेच झालेले रस्ते उखडून टाकले असून, मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. वर्तक नगर प्रभाग समितीअंतर्गत येणारे पवार नगर, गावंडबाग, उपवन, हॅपी व्हॅली, टिकुजीनीवाडी, नीलकंठ वूड्स, सिने वंडर मॉल परिसर, मानपाडा येथील रस्त्यांची स्थिती तर अधिकच दयनीय झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना या रस्त्यांमुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.
दरम्यान, शासन निधीचा वापर करून करण्यात आलेले काम उत्कृष्ट दर्जाचे असणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात वर्तक नगर प्रभाग समितीचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व संबंधित अधिकाऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाचे काम करून घेतल्याचे उघड झाले आहे. वर्षभरातच रस्ते खराब होणे ही गंभीर बाब असल्याचे मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी सांगितले. याप्रकरणी प्रशासनाने दखल न घेतल्यास मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
