लग्नाच्या प्रलोभनातून लैंगिक अत्याचार
लग्नाच्या भूलथापा देत लैंगिक अत्याचार
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीतून लग्नाच्या भूलथापा देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यात आला. दरम्यान, पीडित मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर मुलाने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तरुणाला ताब्यात घेतले आहे.
उरणमध्ये राहणाऱ्या एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे रसायनी येथे राहणाऱ्या १७ वर्षीय पीडित मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते. दोघांनी शिक्षण अर्धवट सोडले असून, जानेवारी २०२४मध्ये दोघांची इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली. त्यानंतर प्रेमसंबंध निर्माण झाले. पीडित मुलीच्या आई-वडिलांना याबाबतची माहिती समजल्यानंतर उरण येथील अल्पवयीन मुलाच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. या वेळी मुलीचे वय पूर्ण झाल्यानंतर तिचे लग्न लावून देण्याची तयारी दर्शविली, मात्र त्यानंतर मुलाने लग्नास नकार दिल्याने रसायनी पोलिस ठाण्यात ५ सप्टेंबर रोजी तक्रार दाखल केली. हा गुन्हा उरण पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला असून, अल्पवयीन मुलाची बाल सुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
