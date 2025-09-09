खारघर मधील मोकळ्या भूखंडावर सिडकोकडून डेब्रिज चा भरावामुळे ,डम्पिंग चे स्वरूप रहिवासी संतप्त
खारघरच्या सौंदर्याला धक्का
मोकळ्या भूखंडांवर डेब्रिजचा भराव, हस्तांतरानंतर सिडकोचे दुर्लक्ष
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) : खारघर शहर पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतर झाल्यापासून सिडकोने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे वसाहतीमधील मोकळ्या भूखंडावर सध्या कचरा, डेब्रिजचे ढीग लागले असून उत्सव चौक, गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, स्कायवॉक तसेच नामांकित शाळांमुळे शैक्षणिक नगरी म्हणून देशभर ओळख असलेल्या खारघरच्या नावलौकिकाला धक्का लागला आहे.
पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरण झाले असले तरी खारघर परिसरातील मोकळे भूखंड सिडकोच्या ताब्यात आहेत. या मोकळ्या भूखंडावर खुले आम डेब्रिज टाकले जाते. विशेष म्हणजे शहराच्या मध्यभागी असलेल्या खारघर गाव मेट्रो स्थानकाशेजारील मोकळ्या भूखंडाला डेब्रिजमुळे कचराभूमीचे स्वरूप आले आहे. स्वच्छ आणि सुंदर म्हणून ओळखले जाणारे शहर कचराभूमीमुळे भकास झाले आहे.
-----------------------------------
डेब्रिज टाकणाऱ्या वाहनांवर दुर्लक्ष
नवी मुंबई, पनवेल परिसरात बाहेरून येणाऱ्या व्यक्ती मेट्रोने प्रवास करताना सिडकोच्या खारघर गाव मेट्रो स्थानकालगतच्या भूखंडावरील कचऱ्यामुळे नाराजी व्यक्त करीत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सिडकोच्या भूखंडावर बाहेरील कचरा आणि डेब्रिज टाकणाऱ्या वाहनांवर सिडकोकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. खारघर वसाहतीच्या मध्यभागी डेब्रिज टाकून शहर अस्वच्छ करण्याचे काम सिडको करीत असल्यामुळे रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे सिडकोने पालिकेला शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी खारघरवासींकडून केली जात आहे.
-------------------------------------
खारघर गाव मेट्रो स्थानकाशेजारील मोकळ्या भूखंडावर सिडकोकडून डेब्रिज टाकले जात आहे. येथील रहिवासी पालिकेकडे तक्रार करीत आहेत, मात्र भूखंड सिडकोचा असल्यामुळे कारवाई करता येत नाही.
- जितेंद्र मढवी, प्रभाग अधिकारी, खारघर
------------------------
खारघर शहर स्वच्छ ठेवण्याचे काम पालिकेचे आहे. पालिकेने सिडकोला पत्र देऊन कचरा टाकण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, पालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येते.
- सीमा टॉक, पर्यावरणप्रेमी
----------------------
सिडको मोकळ्या भूखंडावर डेब्रिज टाकण्याची परवानगी देत नाही. ज्या ठिकाणी कचरा टाकला जात आहे तेथील पाहणी केली जाईल.
- सुरेश मेंगडे, मुख्य दक्षता अधिकारी, सिडको
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.