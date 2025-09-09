संकलन केंद्रातील मूर्ती निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
भाईंदर, ता. ९ (बातमीदार) : गणेशोत्सवादरम्यान मिरा-भाईंदर महापालिकेने बांधलेल्या कृत्रिम तलावात सुमारे २० हजार मूर्तींचे विसर्जन पार पडले आहे. त्यापैकी सुमारे १७ हजार मूर्ती पीओपीच्या आहेत. विसर्जन झाल्यानंतर या मूर्ती महापालिकेच्या संकलन केंद्रात ठेवण्यात आल्या आहेत. या मूर्तींचे पुढे काय करायचे, यासंदर्भात राज्य सरकरकडून अद्याप कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याने या मूर्ती अजूनही संकलन केंद्रातच निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.
सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणे उच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले होते. त्यानुसार महापालिकेने ३५ कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली होती. गणेशोत्सवादरम्यान सुमारे २० हजार घरगुती मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात झाले. त्यातील जवळपास तीन हजार शाडूच्या मूर्ती वगळल्या, तर उर्वरित सुमारे १७ हजार मूर्ती पीओपीच्या होत्या. बहुतांश मूर्ती दीड दिवस, पाच दिवस व सात दिवसांच्या आहेत. महापालिकेच्या कृत्रिम तलावांची क्षमता कमी असल्याने मूर्ती विसर्जित झाल्यानंतर या मूर्ती काही वेळाने पाण्याबाहेर काढून तलावालगतच्या मंडपात ठेवल्या जात होत्या. नंतर त्या महापालिकेने दोन ठिकाणी उभारलेल्या संकलन केंद्रात पाठविण्यात आल्या.
या संकलन केंद्रात १७ हजारांहून अधिक मूर्ती जमा झाल्या आहेत. कृत्रिम तलवात विसर्जित झालेल्या मूर्तींचे पुढे काय करायचे, यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे, मात्र राज्य सरकारकडून यासंदर्भात अद्याप कोणत्याही सूचना महापालिकेला आलेल्या नाहीत. त्यामुळे मूर्तींसंदर्भात महापालिकेकडून कोणतीही हालचाल झाली नसून संकलन केंद्रातील मूर्ती राज्य सरकरच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
संकलन केंद्रातील मूर्तींसंदर्भात राज्य सरकारकडून पुढील सूचना आलेल्या नाहीत. या सूचना आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- राधाबिनोद शर्मा, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महापालिका
