सोनसाखळी चोरणारी आंतरराज्य टोळी गजाआड
उत्तर प्रदेशच्या तीन सराईत गुंडांना अटक; रामनगर पोलिसांची कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः पादचारी वृद्ध महिलांना रस्त्यात एकटे गाठून त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचा ऐवज लुटून पलायन करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील तीन सराईत चोरट्यांना रामनगर पोलिस ठाण्याच्या विशेष पथकाने अटक केली आहे. या चोरट्यांकडून एक रिव्हाॅल्व्हर, चार जिवंत काडतुसे आणि तीन लाख ८० हजार रुपयांचा सोन्याचा ऐवज जप्त केल्याची माहिती कल्याण परिमंडळ-३चे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिली. अभय गुप्ता (वय २१), अभिषेक जौहरी (वय ३२), अर्पित ऊर्फ प्रशांत शुक्ला (वय २७) अशी अटक आरोपींची नावे आहेत.
गेल्या महिन्यापासून डोंबिवलीत पादचारी, वृद्ध, ज्येष्ठ महिलांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र, सोनसाखळी लुटण्याच्या घटना वाढल्या होत्या. गेल्या आठवड्यात ठाकुर्ली ९० फुटी रस्ता भागात कांचनगाव येथे चामुंडा गार्डन सोसायटीत राहणाऱ्या थंकमणी नायर (वय ६५) संध्याकाळच्या वेळेत दुकानातून सामान घेऊन घरी पायी चालल्या होत्या. त्या सोसायटीच्या प्रवेशद्वारात जाताच दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील एक लाखाहून अधिक रकमेची सोन्याची साखळी चोरून नेली.
पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी या चोरट्यांना अटक करण्यासाठी सहाय्यक पोलिस आयुक्त सुहास हेमाडे, रामनगरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गणेश जवादवाड यांना निर्देशित केले होते. झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अच्चुयत मुपडे, उपनिरीक्षक प्रसाद चव्हाण यांचे विशेष शोध पथक तयार केले होते. या पथकाने घटनास्थळावरील १०६ सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले असता त्यात दुचाकीवर चोरटे दिसून आले. पोलिसांनी दुचाकीमालकाचा शोध घेतला; मात्र त्याने आपली दुचाकी पुण्यातील नारायण पेठ येथून गेल्या महिन्यात चोरीला गेली आहे, असे सांगितले.
तपास सुरू असताना आरोपी डोंबिवली पूर्वेतील सुनीलनगर भागात येणार आहेत, अशी माहिती उपनिरीक्षक चव्हाण यांना मिळाली. पथकाने त्या भागात सापळा लावून तीन व्यक्तींना ताब्यात घेतले. अधिक चौकशी केली असता या तिन्ही व्यक्तींनी चोरीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिली. त्यांच्याकडून चोरीचा तीन लाख ८९ हजारांचा ऐवज पोलिसांनी जप्त केला. सोन्याची चार ग्रॅम वजनाची लगड, २४ ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र जप्त केले.
खुनाचा गुन्हा दाखल
या आरोपींपैकी अर्पित शुक्लावर उत्तर प्रदेशात खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. हे तिन्ही आरोपी पोलिस कोठडीत आहेत, असे झेंडे यांनी सांगितले. या गुंडांवर पुणे येथील विश्रामबाग, हारगाव, बिबवेवाडी, हडपसर, कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. डोंबिवलीत रामनगर, मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.
