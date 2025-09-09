पक्षी व निसर्ग संवर्धनासाठी योगदान फाउंडेशन ट्रस्टच्या उपक्रला : रेडिओ फिव्हर एफ.एमचे सहकार्य
पक्षी व निसर्ग संवर्धनासाठी योगदान फाउंडेशन ट्रस्टचा उपक्रम
रेडिओ फिव्हर एफएमचे सहकार्य
टिटवाळा, ता. ९ (वार्ताहर) ः निसर्ग व पक्षी संवर्धनासाठी सातत्याने कार्यरत असलेली योगदान फाउंडेशन ट्रस्ट ही संस्था गेली अनेक वर्षे विविध उपक्रम राबवत आहे. वृक्षारोपण, पक्ष्यांसाठी खाद्य व निवाऱ्याची सोय आणि जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे संस्थेने स्थानिक स्तरावर निसर्ग संरक्षणाची चळवळ उभी केली आहे.
याच उपक्रमाचा भाग म्हणून नुकत्याच पार पडलेल्या गणेशोत्सवानिमित्त संस्थेने पक्षी व निसर्ग संवर्धन या विषयावर जनजागृती मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेला रेडिओ या प्रभावी माध्यमाचे सहकार्य लाभल्याने उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचला. पक्ष्यांचे रक्षण करा, निसर्गाचे संवर्धन करा; तुमचे छोटेसे योगदान हजारो पक्ष्यांचे प्राण वाचवू शकते, असा प्रभावी संदेश रेडिओच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला.
संस्थेचे अध्यक्ष मदन चव्हाण यांनी सांगितले, की वाढत्या शहरीकरणामुळे, औद्योगिक प्रदूषणामुळे आणि मोबाईल टॉवरमुळे पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पक्ष्यांना अन्न, पाणी आणि निवाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पक्षी हे निसर्गाच्या चक्रातील महत्त्वाचे घटक असून ते कीटक नियंत्रण, बीज प्रसार, फुलांचे परागीभवन आणि मृत प्राणी-जनावरांची सफाई या माध्यमातून निसर्गाचा समतोल राखतात; परंतु पक्ष्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याने निसर्गाचा समतोल बिघडत आहे.
चव्हाण पुढे म्हणाले, की केवळ कृत्रिम घरटी ठेवून किंवा धान्य पेरून पक्ष्यांचे रक्षण होणार नाही, तर दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून वृक्षारोपण हाच प्रभावी मार्ग आहे. झाडे वाढतील तरच पक्ष्यांना घरटी व खाद्य मिळेल. त्यामुळे फाउंडेशनतर्फे १० ऑगस्ट २०२० रोजी वृक्षारोपण करण्यात आले असून पुढेही हा उपक्रम सातत्याने राबवला जाणार आहे व यापुढील सर्व उपक्रमांना रेडिओ फिव्हर एफएमचे सहकार्य मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
रेडिओच फिव्हर एफएमने या कार्याची दखल घेऊन या सामाजिक मोहिमेला नवी उभारी दिली आहे. छोट्या-छोट्या कृतीतून हजारो पक्ष्यांचे प्राण वाचू शकतात, हा संदेश लोकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पोहोचवण्यात यश आले आहे. या उपक्रमाला मिळालेला व्यापक प्रतिसाद ही संस्थेसाठी अभिमानाची बाब असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
योगदान फाउंडेशन ट्रस्टने जर आपण आजच प्रयत्न केले नाहीत तर येणाऱ्या पिढ्यांना पक्षी फक्त पुस्तकात आणि चित्रात पाहायला मिळतील. म्हणूनच संस्थेने सर्व नागरिकांना वृक्षारोपण, पक्ष्यांना खाद्य व पाणी उपलब्ध करून देणे, तसेच निसर्ग संवर्धनासाठी सक्रिय सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
