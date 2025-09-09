नवी मुंबईकरांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनात भर
नवी मुंबईकरांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनात भर
महापालिकेकडून सायन्स पार्कची निर्मित्ती
तुर्भे, ता. ९ (बातमीदार)ः नवी मुंबई महापालिका शहरात एक आंतरराष्ट्रीय सायन्स पार्क विकसित करीत आहे. हा प्रकल्प नेरूळ येथे वंडर्स पार्कच्या शेजारी २२ एकर जागेवर उभारला जात आहे. या सायन्स पार्कचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना विज्ञानाकडे आकर्षित करणे आणि विज्ञानावर आधारित शिक्षण सोप्या पद्धतीने देणे हा आहे. यामुळे शास्त्रज्ञ होण्याची कास धरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प नियोजनबद्ध उभा राहण्यासाठी नेहरू सायन्स सेंटरचे मार्गदर्शन होत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस हे पार्क नागरिकांसाठी खुले करण्याचा पालिकेचा मानस आहे.
सायन्स पार्क विज्ञानावर आधारित शिक्षण लोकांना सोप्या पद्धतीने देणे आणि त्याद्वारे विज्ञानाकडे आकर्षित करणे, हा या पार्कचा मूलभूत उद्देश आहे. नेरूळ सेक्टर १९ ए येथे २२ एकर क्षेत्रफळावर पार्क उभे राहत आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका एकूण १०९ कोटी रुपये खर्च करीत आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक येथे प्रकल्प पाहण्यासाठी येतील. या सायन्स पार्कमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित विविध प्रदर्शन आणि शैक्षणिक कार्यक्रम असतील. यामुळे लोकांना विज्ञानाबद्दल अधिक माहिती मिळेल आणि त्यांची जिज्ञासा वाढेल. नवी मुंबई शहराला एक राष्ट्रीय ओळख मिळवून देणे हा पालिकेच उद्देश आहे.
नेरूळ सेक्टर १९ अ येथील प्रगतिपथावरील सायन्स पार्क इमारतीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. या पार्कअंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी (सायन्स एक्झिबिट्स) पुरविणे, बसविणे व कार्यान्वित करणे या दुसऱ्या टप्प्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. या दुसऱ्या टप्प्यातील कामाकरिता वास्तुविशारद सेठी असोसिएट्स यांना या कामाकरिता आवश्यक नियोजन आराखडे तयार करून विस्तृत अंदाजपत्रक सादर करण्याबाबत नियुक्तीपत्र देण्यात आलेले आहे.
................
विज्ञान प्रदर्शनी निर्माण
या अनुषंगाने सायन्स पार्कमध्ये एकूण २७८ वेगवेगळ्या प्रकारच्या विज्ञान प्रदर्शनी निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जीवन विज्ञान प्रदर्शनी (५९), ऊर्जा विज्ञान प्रदर्शनी (४०), पर्यावरण विज्ञान प्रदर्शनी (६५), यंत्र व हालचाल प्रदर्शनी (४२), अंतशक्त प्रदर्शनी (४९) व बाह्य प्रदर्शने कलाकृती अशा सहा प्रकारच्या प्रदर्शनींचा सायन्स पार्कमध्ये अंतर्भाव दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या दालनात २४ फेब्रुवारी रोजी नेहरू सायन्स सेंटर मुंबईचे संचालक उमेश कुमार रुस्तगी यांच्यासोबत बैठकदेखील पार पडली आहे. आयुक्त व नेहरू सायन्स सेंटरच्या संचालकांनी सायन्स पार्कला भेट देऊन पाहणीदेखील केली.
.................
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे
विज्ञान प्रदर्शनी (सायन्स एक्झिबिट्स) हे नवी मुंबई महापालिकेचे नावीन्यपूर्ण काम आहे. याबाबत या प्रदर्शनीचा विकास, व्यवस्थापन, ऑपरेशन, संशोधन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे आणि जनजागृती वाढविणे, हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता कार्यकारी समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने पालिका आयुक्त हे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील व नेहरू सायन्स सेंटर मुंबईचे संचालक हे त्यांचे सहकारी म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे साहजिकच सायन्स पार्कचा उद्देश सफल होईल, असे बोलले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.