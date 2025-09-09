बेकायदा इमारतींवर महापालिकेचा हातोडा चालणार
बेकायदा इमारतींवर संक्रांत
नवी मुंबई महापालिकेकडून कारवाईचे संकेत
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ९ ः महापालिकेने गेल्या नऊ महिन्यांत २१४ इमारतींवर कारवाई केली आहे. त्यापैकी बेकायदा असणाऱ्या ११ इमारती जमीनदोस्त करण्यात महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाला यश आले आहे, पण पावसामुळे कारवाईत आलेल्या व्यत्ययानंतर येत्या काही दिवसांत शंभरपेक्षा जास्त इमारती जमीनदोस्त करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. त्यामुळे बेकायदा इमारतींवर लवकरच पालिकेचा हातोडा चालणार आहे.
नवी मुंबई पालिका हद्दीतील बेकायदा इमारतींवरील कारवाईवरून उच्च न्यायालयाने अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. सिडको, महापालिका, वन विभाग आणि एमआयडीसीच्या कामकाजावर ताशेरेही ओढले आहेत. तरीसुद्धा बेकायदा इमारतींचे सत्र राजरोसपणे सुरूच आहे. पालिकेच्या हद्दीतील सिडकोच्या मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदा बांधकामांवरील थेट कारवाईतील अडचणींमुळे काही भूमाफिया पावसाच्या आडून मोकळ्या भूखंडांवर बांधकाम करत आहेत. अशा इमारतींची माहिती घेऊन अतिक्रमण विरोधी पथकातर्फे जोरदार मोहीम आखण्यात येणार आहे.
७४ इमारतींची यादी तयार
नवी मुंबईत शंभर इमारतींवर महापालिकेतर्फे हातोडा चालवला जाणार आहे. पहिल्या ७४ इमारतींची यादीनिहाय तयारी अतिक्रमण विरोधी पथकांनी केली असून, ऐरोली, गोठिवली, घणसोली, तळवली, करावे, शहाबाज, दिवाळे, सारसोळे आणि तुर्भे गाव येथील रहिवासी परिसराचा समावेश आहे.
महापालिकेच्या प्रकल्पांना प्राधान्य
सणासुदीचा काळ असल्याने पोलिस बंदोबस्त मिळत नव्हता, मात्र आता पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध झाल्यामुळे येत्या काही दिवसांपासून बेकायदा इमारती पाडण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर महिनाभरात टप्प्याटप्प्याने इमारती तोडण्याचे नियोजन पालिकेने केले आहे. तसेच ज्या जमिनींवर महापालिकेचे प्रकल्प होऊ घातलेले आहेत. अशा जमिनींवरील बेकायदा बांधकामांवर तातडीने कारवाई होणार आहे.
१४ गावांतील गोदामे रडारवर
कल्याण तालुक्यातील नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील १४ गावांमध्येही पालिकेतर्फे कारवाई होणार आहे. महापालिका निवडणुका पार पडल्यानंतर या भागातील बेकायदा गोदामे, हॉटेल, धाबे, इमारती तोडल्या जाणार आहेत. त्याकरिता जिल्हा परिषदेकडे जागेचा तपशील, कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. जागेचा ताबा महापालिकेकडे आल्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होणार आहे.
साईविरा सोसायटीवर कारवाई
घणसोलीतील पाच मजली साईविरा इमारतीवर पालिका, सिडकोतर्फे कारवाई होणार आहे. ७२ सदनिका असलेली ही इमारती बेकायदेशीर असल्याची नोटीस बजावली आहे. तसेच उच्च न्यायालयानेही इमारत पाडण्याचे आदेश दिले असून, सिडकोने या प्रकरणात गुन्हाही दाखल केला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतर्फे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होणार आहे. शहरातील ७४ बेकायदा इमारती टप्प्याटप्प्याने पाडण्याचे नियोजन आहे. सणासुदीच्या काळात पोलिस बंदोबस्तामुळे कारवाई थांबवली होती, मात्र आता पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध झाल्याने कारवाई सुरू होणार आहे.
- डॉ. कैलास गायकवाड, अतिक्रमण विरोधी पथक, उपायुक्त
