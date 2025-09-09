नवजात अभ्रक मृतावस्थेत नाल्यात सापडला !
नाल्यात आढळले मृतावस्थेतील अर्भक
अंबरनाथ, ता. ९ (वार्ताहर) : नेताजी मार्केट परिसरात अर्धवट वाढ झालेले अर्भक मृतावस्थेत आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. येथील स्थानिक अशोक नेहरा हे मंगळवारी (ता. ९) सकाळी शौचालयात जात असताना हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला. या घटनेनंतर परिसरातील स्थानिकांनी धाव घेतली. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. प्राथमिक अंदाजानुसार हे अर्भक तीन ते चार महिन्यांचे असल्याची माहिती पुढे आली. हे अर्भक अनैतिक संबंधातून जन्मलेले असल्याची चर्चा परिसरात रंगली असून, अर्धवट वाढ झालेले हे अर्भक नाल्यात टाकून दिल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. नागरिकांनी या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला असून, पोलिसांनी तत्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
