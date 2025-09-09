शहापूरमध्ये दोन अपघातात ३ ठार
शहापूर, ता. ९ (वार्ताहर) : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातांत तिघांचा मृत्यू झाला. समृद्धी महामार्गावर मुंबईच्या दिशेने उभ्या असलेल्या ट्रकला पाठीमागून येणाऱ्या भरधान ट्रकने जोरदार धडक दिली. हा अपघात सोमवारी (ता. ८) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडला. यामध्ये ट्रकचालक व सहाय्यकाचा (क्लीनर) मृत्यू झाला. तर मुंबई-नाशिक महामार्गावर कॅनमधील डिझेल पिकअपमध्ये भरल्यानंतर रस्त्यालगत बाजूला उभे असणाऱ्या चालकाला पाठीमागून येणाऱ्या ट्रकने जोरदार धडक दिली. यामध्ये हा चालक जागीच ठार झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. ९) पहाटे घडली. याबाबत शहापूर पोलिस अधिक तपास करीत आहेत. समृद्धी महामार्गावर मुंबई वाहिनीवर कासगावच्या हद्दीत झालेल्या अपघातात चालक विजय उईके (वय ३८, रा. गोंदिया) आणि ओंकार पंढरे (वय) या दोघांचा मृत्यू झाला. तर मुंबई-नाशिक महामार्गावर चांदे गावाजवळ मंगळवारी पहाटे ५ वाजताच्या सुमारास झालेल्या अपघातात पिकअप वाहनामधील जावेद शेख (वय ३५, रा. धसई, तालुका शहापूर) याचा मृत्यू झाला.
