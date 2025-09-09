मुंब्र्यात इमारतीचा सज्जाचा कोसळून महिलेचा मृत्यू
ठाणे/ कळवा, ता. ९ (बातमीदार) : मुंब्र्यातील कौसा येथील दौलत नगर परिसरातील एका जुन्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील एका खिडकीचा सज्जा कोसळल्याची घटना घडली. या सज्जाचा काही भाग इमारतीच्या खालून पायी जाणाऱ्या महिलांच्या डोक्यावर पडल्याने या दुर्घटनेत एका ६२ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला असून, एक महिला जखमी झाली आहे. जखमी महिलेवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना मंगळवारी मध्यरात्री बारा ते साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली.
कौसा कब्रस्तानजवळील लकी कंपाउंड डी-विंग या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील सज्जाचा काही भाग कोसळला. याचदरम्यान या इमारतीच्या बाजूने पायी निघालेल्या सासू आणि सुनेवर हा सज्जा कोसळल्याने यामध्ये त्या दोघी जखमी झाल्या. यामध्ये उपचारादरम्यान नाहिद जैनउद्दीन जमाली (वय ६२) यांचा मृत्यू झाला असून, त्यांची सून इलमा जेहरा जमाली (वय २८) या जखमी झाल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासीन तडवी यांनी दिली. दरम्यान, ही इमारत तातडीने खाली करून ती सील करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, लकी कंपाउंड ही इमारत २५ वर्षे जुनी असून, ती तळ अधिक तीन मजली आहे. तसेच टेरेसवर एक रूम असून, एकूण चार रूम आहेत. तसेच ही इमारत सी २ बी प्रवर्गात मोडत असून, त्या इमारतीच्या टेरेसवरील रूम नंबर ४०४ हा रेहान फर्जानी यांच्या मालकीची आहे. त्या रूमच्या बाहेरच्या बाजूला असलेला इमारतीच्या सज्जाचा काही भाग पडल्याचे पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने सांगितले.