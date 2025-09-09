ड्रग्ज् कारखान्यावर गुन्हा
ड्रग्ज कारखान्यावर गुन्हा
वायुगळतीप्रकरणी पोलिसांची कारवाई
तारापुर, ता. ९ (बातमीदार) : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील आरती ड्रग्ज लिमिटेड या कारखान्यामधून वायुगळतीची घटना सोमवारी घडली होती. यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी कारखाना व्यवस्थापनाविरोधात बोईसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वायुगळती होऊन चार कामगारांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास प्लॉट क्रमांक टी १५० येथील आरती ड्रग्ज लिमिटेड या रासायनिक कारखान्यातून वायुगळतीमुळे धूर निर्माण होऊन सालवड शिवाजीनगर परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना डोळे चुरचुरणे आणि घशाची खवखव यांसारखे त्रास सुरू झाले. यामुळे नागरिकांनी घरातून बाहेर पळ काढत मोकळ्या जागी धाव घेतली. कारखान्याच्या उत्पादन विभागात पराटोलीन सल्फोनील क्लोराइडचे उत्पादन सुरू असताना क्लोरोसल्फोनेशन प्रक्रियेतून हायड्रोक्लोरिक आम्ल टाकीमध्ये साठवीत त्याची टाकीतून गळती होऊन बाहेरील हवेशी संपर्क झाल्याने मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण झाला. हा धूर कारखान्याबाहेर पसरला. या वायुगळतीची माहिती मिळताच तारापूर अग्निशमन दल आणि बोईसर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यानंतर कारखान्याच्या सुरक्षा अभियंत्यांनी तातडीने आवश्यक उपाययोजना आखून गळतीवर नियंत्रण मिळवल्याने पुढील अनर्थ टळला. मात्र कारखान्यालगत असलेल्या शिवाजीनगरमधील संतप्त झालेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून पोलिसांना घेराव घातला. वारंवार होणाऱ्या गळतीविरोधात चौकशी करून कारवाईची मागणी केली. याप्रकरणी बोईसर पोलिसांनी आरती ड्रग्ज कारखान्याच्या व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
