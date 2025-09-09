नदीत बुडून मृत्यू झालेल्या तिसऱ्या युवकाचा मृतदेह चौथ्या दिवशी हाती : अ
नदीत बुडालेल्या युवकाचा मृतदेह चौथ्या दिवशी हाती
शहापूर, ता. ९ (वार्ताहर) : अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी शनिवारी (ता. ६) गणपती विसर्जनादरम्यान आसनगावजवळील मुंढेवाडी येथे भारंगी नदीत बुडालेल्या कुलदीप जाखेरे या तरुणाचा मृतदेह अथक शोधमोहिमेनंतर मंगळवारी (ता. ९) चौथ्या दिवशी दुपारी बचाव पथकाच्या हाती लागला. घटनास्थळापासून तब्बल पाच किमी अंतरावर भातसा नदीत हिव व अंदाड या दोन गावांच्या परिसरात हा मृतदेह आढळून आला आहे.
आसनगावजवळील मुंढेवाडी येथील शिवतेज मित्रमंडळाच्या गणपती विसर्जनाच्या आरतीदरम्यान भारंगी नदीत पोहायला गेलेल्या दत्तू लोटे या तरुणाला वाचवण्यासाठी चार तरुणांनी एका पाठोपाठ उड्या मारल्याने पाचही तरुण बुडाल्याची घटना शनिवारी घडली होती. त्यामध्ये रामनाथ घारे व भगवान वाघ या दोन तरुणांना वाचविण्यात जीव रक्षक पथकाला यश आले, तर प्रतीक मुंढे याचा त्याच दिवशी शनिवारी मृतदेह मिळाला होता. एनडीआरएफ व जीव रक्षक पथकाला दत्तू लोटे याचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी रविवारी मिळून आला होता. दरम्यान, शनिवारी सायंकाळपासून कुलदीप जाखेरे या तरुणाचा बचाव पथक शोध घेत होते. तब्बल चौथ्या दिवशी बचाव पथकाच्या हाती कुलदीपचा मृतदेह लागला. घटनास्थळापासून सुमारे पाच किमी अंतरावर हिव व अंदाड गावांच्या परिसरात कुलदीपचा मृतदेह भातसा नदीत आढळून आला. त्याच्यावर मंगळवारी (ता. ९) सायंकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याची माहिती शहापूर पोलिसांनी दिली.
